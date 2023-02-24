Япония предложит новые санкции против России на онлайн-саммите G7 сегодня, — СМИ

Японский премьер Фумио Кисида объявил на пресс-конференции, что хочет посетить Украину в ближайшее время.

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида на пресс-конференции, посвященной годовщине российского вторжения, рассказал, что Япония готовит новые санкции Большой семерки против России. Также чиновник подтвердил свое желание посетить Украину. Об этом стало известно из материала издания The Japan Times.

О визите в Украину

СМИ пишет, что Фумио Кисида — единственный лидер G7, до сих пор не посетивший Украину — подтвердил свое желание совершить эту поездку.

На пресс-конференции утром 24 февраля Сергей Корсунский, посол Украины в Японии, выразил надежду на визит Кисиды в ближайшее время.

"На наш взгляд, для Кисиды… очень важно посетить Украину и увидеть ее воочию, чтобы почувствовать, что происходит", — заявил Корсунский журналистам.

Однако японский премьер поделился, что пока ничего не решено и продолжаются обсуждения его визита.

О санкциях

Кисида заявил, что Япония "представит идеи для новых санкций", на онлайн-саммите Большой семерки, который состоится сегодня. Также чиновник выразил всестороннюю поддержку Украины и осуждение действий России.

"24 февраля — это день, который мы никогда не забудем", — сказал он журналистам. — "Это день, который нельзя забывать".

Японский премьер также не лишил внимания заявление Китая о военной помощи стране-агрессорке. Кисида уверен, что международное сообщество должно получить четкий сигнал о прекращении поддержки армии захватчиков.

О ядерной безопасности

Также на пятничной пресс-конференции министр обороны Японии Ясукадзу Хамада подтвердил пересмотр страной своих антиядерных принципов.

"Передача оборонного оборудования является важным политическим инструментом для создания желаемой среды безопасности для нашей страны путем сдерживания односторонних изменений статус-кво силой, особенно в Индо-Тихоокеанском регионе, и (позволит Японии) оказывать помощь таким странам, как Украина, подвергающимся агрессии в нарушение международного права", — сказал Хамада журналистам.

Напомним, 16 февраля японское СМИ сообщило, Фумио Кисида пригласил на онлайн-саммит Большой семерки в годовщину полномасштабного вторжения РФ Владимира Зеленского. Появится ли президент Украины на дистанционной встрече лидеров, неизвестно.

Ранее, 2 января, японское издание Nikkei написало, что Кисида собирается пригласить Зеленского на встречу Большой семерки в Хиросиме. Саммит G7 с 19 по 21 мая организует Япония, и глава местного правительства планирует предоставить возможность украинскому президенту присоединиться к разговору онлайн.