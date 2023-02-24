Японія запропонує нові санкції проти Росії та онлайн-саміті G7 сьогодні, — ЗМІ

Японський прем’єр Фуміо Кісіда оголосив на пресконференції, що хоче відвідати Україну найближчим часом.

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Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда на пресконференції, присвяченій річниці російського вторгнення, розповів, що Японія готує нові санкції Великої сімки проти Росії. Також посадовець підтвердив своє бажання відвідати Україну. Про це стало відомо з матеріалу видання The Japan Times.

Про візит в Україну

ЗМІ пише, що Фуміо Кісіда — єдиний лідер G7, що досі не відвідав Україну — підтвердив своє бажання здійснити цю поїздку.

На пресконференції зранку 24 лютого Сергій Корсунський, посол України в Японії, виразив сподівання на візит Кісіди найближчим часом.

"На наш погляд, для Кісіди… надзвичайно важливо відвідати Україну і побачити її на власні очі, щоб відчути, що відбувається", — заявив Корсунський журналістам.

Однак японський прем’єр поділився, що поки нічого не вирішено і тривають обговорення його візиту.

Про санкції

Кісіда заявив, що Японія "представить ідеї для нових санкцій", на онлайн-саміті Великої сімки, що відбудеться сьогодні. Також посадовець наголосив на всебічній підтримці України та засудженні дій Росії.

"24 лютого — це день, який ми ніколи не забудемо", — сказав він журналістам. — "Це день, який не можна забувати".

Японський прем’єр також не оминув заяву Китаю про військову допомогу країні-агресорці. Кісіда впевнений, що міжнародна спільнота має отримати чіткий сигнал про припинення підтримки загарбницької армії.

Про ядерну безпеку

Також на п’ятничній пресконференції міністр оборони Японії Ясукадзу Хамада підтвердив перегляд країною своїх антиядерних принципів.

"Передача оборонного обладнання є важливим політичним інструментом для створення бажаного безпекового середовища для нашої країни шляхом стримування односторонніх змін статус-кво силою, особливо в Індо-Тихоокеанському регіоні, і (дозволить Японії) надавати допомогу таким країнам, як Україна, які зазнають агресії в порушення міжнародного права", — сказав Хамада журналістам.

Нагадаємо, 16 лютого японське ЗМІ повідомило, Фуміо Кісіда запросив на онлайн-саміт Великої сімки у річницю повномасштабного вторгнення РФ Володимира Зеленського. Чи з’явиться президент України на дистанційній зустрічі лідерів — невідомо.

Раніше, 2 січня, японське видання Nikkei написало, що Кісіда збирається запросити Зеленського на зустріч Великої сімки у Хіросімі. Саміт G7 з 19 по 21 травня організовує Японія, і голова місцевого уряду планує надати можливість українському президенту доєднатися до розмови онлайн.