Фуміо Кісіда запросив Зеленського на онлайн-саміт G7 у річницю вторгнення Росії, — ЗМІ

Лідери Великої сімки засудять дії Росії і, можливо, запросять президента України на саміт в Хіросімі.

Related video

Президент України Володимир Зеленський має наміри приєднатись до зустрічі G7, що пройде 24 лютого в онлайн-режимі. Його запросив прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда. Про це повідомляє видання Kyodo News, посилаючись на власні джерела.

Велика сімка планує зустрітись 24 лютого 2023 року, в річницю повномасштабного вторгнення РФ на територію України. На цю зустріч може завітати Володимир Зеленський, поділилось зі ЗМІ джерело з японського уряду.

"Очікується, що під час зустрічі лідери G7 підтвердять єдність у протидії агресії Росії проти сусіда", — пишуть ЗМІ.

Джерело Kyodo News оголосило мету зустрічі — підтвердити співпрацю у підтримці України та вчергове засудити дії Росії. Також країни Великої сімки обговорять стабілізацію енергетичних ринків, розхитаних через різкий зріст цін на нафту та природний газ.

У Японському медіа повідомляють, що японський прем’єр "прокладає шлях до успіху" саміту, що відбудеться у травні безпосередньо в Японії. Велика сімка зустрінеться в Хіросімі, і Фуміо Кісіда вперше організовуватиме таку зустріч.

"На зустрічі Кісіда планує представити своє бачення світу без ядерної зброї на тлі занепокоєння, що Росія може використати її проти України у війні", — розповіли в японському медіа.

За словами джерела з японського уряду, лідери Великої сімки також можуть обговорити 24 лютого присутність Володимира Зеленського на наступному зібранні політиків у Японії.

Раніше японське видання також з посиланням на власне джерело повідомляло про наміри Фуміо Кісіда відвідати Київ. Японія хоче показати, що продовжуватиме підтримувати Україну, писали в ЗМІ. Прем’єр-міністр Японії, повідомляло джерело, прагне зустрітись з Володимиром Зеленським та відвідати місця, де раніше точились бойові дії. Проте японські чиновники переймаються за безпеку свого прем’єра.

Нагадаємо, 7 лютого в Токіо пройшов мітинг з українськими прапорами. Японці вперше за кілька років вигукували слово "окупація", зібравшись біля посольства Росії. Учасники мітингу вимагали від Кремля повернення островів, що росіяни називають Курильськими, та миру для України.