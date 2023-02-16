Фумио Кисида пригласил Зеленского на онлайн-саммит G7 в годовщину вторжения России, — СМИ

Лидеры Большой семерки осудят действия России и, возможно, пригласят президента Украины на саммит в Хиросиме.

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Президент Украины Владимир Зеленский намерен присоединиться к встрече G7, которая пройдет 24 февраля в онлайн-режиме. Его пригласил премьер-министр Японии Фумио Кисида. Об этом сообщает издание Kyodo News, ссылаясь на собственные источники.

Большая семерка планирует встретиться 24 февраля 2023, в годовщину полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины. Эту встречу может посетить Владимир Зеленский, поделился со СМИ источник из японского правительства.

"Ожидается, что в ходе встречи лидеры G7 подтвердят единство в противодействии агрессии России против соседа", — пишут СМИ.

Источник Kyodo News объявил цель встречи — подтвердить сотрудничество в поддержке Украины и в очередной раз осудить действия России. Также страны Большой семерки обсудят стабилизацию энергетических рынков, расшатанных из-за резкого роста цен на нефть и природный газ.

В Японском медиа сообщают, что японский премьер "прокладывает путь к успеху" саммита, который состоится в мае непосредственно в Японии. Большая семерка встретится в Хиросиме, и Фумио Кисида будет впервые организовывать такую встречу.

"На встрече Кисида планирует представить свое видение мира без ядерного оружия на фоне беспокойства, что Россия может использовать его против Украины в войне", — рассказали в японском медиа.

По словам источника из японского правительства, лидеры Большой семерки могут обсудить 24 февраля присутствие Владимира Зеленского на следующем собрании политиков в Японии.

Ранее японское издание также со ссылкой на собственный источник сообщало о намерениях Фумио Кисида посетить Киев. Япония хочет показать, что будет поддерживать Украину, писали в СМИ. Премьер-министр Японии, сообщал источник, стремится встретиться с Владимиром Зеленским и посетить места, где раньше шли боевые действия. Однако японские чиновники переживают за безопасность своего премьера.

Напомним, 7 февраля в Токио прошел митинг с украинскими флагами. Японцы впервые за несколько лет восклицали слово "оккупация", собравшись у посольства России. Митингующие требовали от Кремля возвращения островов, называемых русскими Курильскими, и мира для Украины.