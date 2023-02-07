В Японии митинг: требуют от РФ возвращения остовов и вывода войск из Украины (видео)

Под посольством РФ развевается украинский флаг. Митингующие выкрикивают слово "оккупация".

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Во вторник, 7 февраля, японцы собрались у российского посольства в Токио на митинг с требованиями к России. Они требуют у Кремля свои острова и мир в Украине. Об этом сообщает местное издание Kyodo News.

Журналисты отмечают, что официально Токио впервые за последние 5 лет использовало формулировку "незаконная оккупация".

Кроме островов, называемых в России Курильскими, митингующие японцы просят вывести российскую армию с территории Украины.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что позиция правительства остается неизменной и Япония стремится "решить территориальный вопрос с Россией и подписать послевоенный мирный договор, невзирая на нынешнее строгое состояние двусторонних связей".

Япония ввела санкции из-за российской агрессии, что мотивировало кремлевское руководство вернуться к переговорам и двусторонним обменам. Одна из программ безвизового обмена, например, позволяла японцам посещать могилы своих родственников на островах.

В заявлении митинга говорится: "Совершенно неприемлемо, что северные территории еще не возвращены с момента их незаконной оккупации Советским Союзом 77 лет назад".

Ранее, 27 декабря, Bloomberg писал о вероятном прекращении закупки газа у России Японией. Японские покупатели российского природного газа рисковали остаться без товара из-за отказа страховых компаний покрывать риски его перевозки. Также ожидалось, что мероприятие повлияет на маршруты судов, в том числе через Черное и Азовское моря.

Также у премьер-министра Японии еще есть время приехать в Украину. Как сообщали СМИ в январе, Фумио Кисида планировало поездку в феврале. Война в Украине может стать главной темой на саммите в Хиросиме в мае, поэтому японский премьер запланировал встретиться с Владимиром Зеленским в Киеве.