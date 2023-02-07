В Японії мітинг: вимагають від РФ повернення остовів та виведення військ з України (відео)

Під посольством РФ майорить український прапор. Учасники мітингу вигукують слово "окупація".

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У вівторок, 7 лютого, японці зібрались біля російського посольства у Токіо на мітинг з вимогами до Росії. Вони вимагають у Кремля свої острови та мир в Україні. Про це повідомляє місцеве видання Kyodo News.

Журналісти зазначають, що офіційне Токіо вперше за останні 5 років використало формулювання "незаконна окупація".

Окрім островів, що називають в Росії Курильськими, японці-мітингувальники просять вивести російську армію з території України.

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що позиція уряду залишається незмінною та Японія прагне "розв’язати територіальне питання з Росією та підписати післявоєнний мирний договір, попри нинішній суворий стан двосторонніх зв'язків".

Японія ввела санкції через російську агресію, що змотивувало кремлівське керівництво повернутись до перемовин та двосторонніх обмінів. Одна з програм безвізового обміну, наприклад, дозволяла японцям відвідувати могили своїх родичів на островах.

В заяві мітингу йдеться: "Цілком неприйнятно, що північні території ще не повернуто з моменту їхньої незаконної окупації Радянським Союзом 77 років тому".

Раніше, 27 грудня, Bloomberg писав про ймовірне припинення закупівлі газу у Росії Японією. Японські покупці російського природного газу ризикували залишитись без товару через відмови страхових компаній покривати ризи його перевезення. Також очікувалось, що захід вплине на маршрути суден, в тому числі через Чорне й Азовське моря.

Також у прем’єр-міністра Японії ще є час приїхати в Україну. Як повідомляли ЗМІ у січні, Фуміо Кісіда планував поїздку у лютому. Війна в Україні може стати головною темою під час саміту в Хіросімі у травні, тому японський прем’єр запланував зустрітись з Володимиром Зеленським у Києві.