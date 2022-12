Японія може припинити закуповувати в РФ природний газ, — ЗМІ

Очікується, що призупинення страхування постачання природного газу з РФ уплине на маршрути суден, у тому числі через Чорне й Азовське моря, а також на сході Росії.

Японські покупці російського зрідженого природного газу можуть залишитися без товару, оскільки страхові компанії країни відмовляються покривати ризики щодо транспортування ЗПГ через російсько-українську війну. Про це пише Bloomberg.

Видання повідомляє, що вже з 1 січня японські страхові компанії — Tokio Marine Holdings Inc., Sompo Holdings Inc. та MS&AD Insurance Group Holdings Inc – припинять страхувати воєнні ризики в територіальних водах Росії та України.

Очікується, що цей захід уплине на маршрути суден, у тому числі через Чорне й Азовське моря, а також на сході Росії.

На думку експертів, подальші перебої з постачанням палива створять додаткові труднощі для Японії, мізерної в ресурсах, яка значною мірою залежить від імпорту, особливо із Сахаліну.

Тому Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., підрозділ Tokio Marine та одна зі страхових компаній, розпочала переговори з перестраховиками про відновлення андеррайтингу й отримала позитивні відгуки.

