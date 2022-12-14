"Ненадійний партнер": Молдова подасть до суду на російський "Газпром" за невиконання контракту

За словами віцепрем'єра Андрія Спину, концерн спровокував енергетичну кризу в країні, скоротивши обсяги подачі газу. У Росії зрив поставок пояснюють "технічними проблемами" у зв'язку з транзитом через Україну.

Related video

Влада Молдови готується подати до суду на російський концерн "Газпром" і звинувачує його у провокуванні енергетичної кризи в країні. Про це в інтерв'ю німецькому виданню "Deutsche Welle" розповів віцепрем'єр Молдови Андрій Спину.

З 1 жовтня "Газпром" на 30% скоротив обсяг подачі газу до Молдови — до 5,7 млн куб. м на добу за потреби в 8,06 млн куб. м. Концерн пояснив це "технічними проблемами", пов'язаними з обмеженням транзиту через Україну.

Як вважає Спину, "Газпром" винен у тому, що Кишинів змушений сьогодні купувати газ та електроенергію на міжнародному ринку.

За словами представника молдавського уряду, юристи вже готують деталі звернення.

"Якби сьогодні концерн виконав свої договірні зобов'язання з Молдовою, енергетична криза зникла б, і у всіх був би газ та енергія. У тому, що ми змушені купувати газ та електроенергію на міжнародному ринку, винен "Газпром", і наші юристи вже знаються на цих деталях, щоб подати до суду на російський концерн за невиконання контракту", — прокоментував політик.

Він зазначив, що влада Молдови, намагаючись закрити всі внутрішні потреби в газі, змушена брати кредити і перенаправляти кошти з різних статей бюджету на придбання газу. Тому Кишинів вимагатиме у російського концерну компенсації збитків.

"Ми підписали контракт і розраховували на "Газпром", він не пропонував переглянути чи розірвати його. Також концерн не пропонував скоротити обсяг постачання", — говорить Спину.

За словами віцепрем'єра, газодобувний монополіст із Росії став ненадійним партнером.

"Вони не можуть вимагати від нас заплатити за газ для Придністров'я. Ніхто в Кишиневі ніколи не погодиться на це і маємо контракт. Ми всі сплатили", — додав він.

Крім цього, Спину вважає, що Молдова має "суверенне право" зберігати закуплений у росіян газ у сховищах України.

"Ми можемо зберігати куплений газ будь-де. Не Путіну нам вказувати", — підкреслив віцепрем'єр.

Наразі Кишинів має намір покривати дефіцит газу, що утворився у грудні, за рахунок резервів, які країна закачала до газотранспортних систем України та Румунії. Це близько 200 млн. куб. м газу, таких обсягів має вистачити на один зимовий місяць споживання.

Нагадаємо, у листопаді в "Газпромі" заявили, що Україна краде газ, який РФ транспортує до Молдови. Російська компанія вирішила з 28 листопада знизити транзит на ГІС "Суджа", який становив близько 42,9 млн. кубометрів газу на добу.

Раніше Фокус повідомляв, що "Газпром" на 45% знизив експорт газу до далекого зарубіжжя цього року через накладені на країну санкції.