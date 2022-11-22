Нова істерика "Газпрому": Росія звинуватила Україну у крадіжці газу для Молдови

Зараз ГВС "Суджа" "Газпром" щодня прокачує 42,9 млн куб. м газу на добу. Це менше, ніж російська компанія зобов'язана транзитувати згідно з контрактом з "Нафтогазом України".

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Російський монополіст "Газпром" скоротить обсяги транзиту газу через Україну до Молдови з 28 листопада. Причина — газ для Молдови нібито краде Україна, "блакитне паливо" осідає десь на території нашої держави. Про це повідомила пресслужба компанії.

"Обсяг газу, що подається "Газпромом" на ГВС "Суджа" для транзиту до Молдови через територію України, перевищує фізичний обсяг, який передається на кордоні України з Молдовою", — стверджують у "Газпромі".

Тому з 28 листопада 2022 року російська компанія погрожує скоротити обсяги транзиту палива через Україну до Молдови. Водночас, як повідомляє "Газпром", 21 листопада "Молдовагаз" відповідно до контракту сплатив росіянам частину постачання за листопад.

"Обсяг фактично поставленого російського газу, за яким порушено оплату теперішніх поставок у листопаді, становить 24,945 млн куб. м газу. Сумарний накопичений обсяг осідання на території України — 52,52 млн куб. м газу", — сказано в повідомленні "Газпрому".

Зараз ГВС "Суджа" "Газпром" щодня прокачує 42,9 млн куб. м газу на добу. Це менше, ніж російська компанія зобов'язана транзитувати згідно з контрактом з "Нафтогазом України".

Зазначимо, "Оператор ГТС України" поки офіційно не прокоментував ситуацію.

Нагадаємо, пресслужба "Газпрому" 1 листопада повідомила, що постачання російського газу до країн далекого зарубіжжя продовжує знижуватися. За оцінками компанії цього року експорт палива скоротився на 42,6% або на 67,6 млрд кубометрів, а видобуток газу впав на 18,6% або на 78,8 млрд кубометрів.

Раніше стало відомо, що уряд Польщі вилучив частку російської компанії "Газпром" в операторі польської частини газопроводу "Ямал-Європа" EuRoPol Gaz.