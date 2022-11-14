Польща відібрала в "Газпрому" керування частиною газопроводу "Ямал-Європа"

Міністр розвитку й технологій Польщі Вальдемар Буда ухвалив рішення вилучити частку "Газпрому" в операторі частини газопроводу й заснувати тимчасову адміністрацію.

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Уряд Польщі вилучив частку російської компанії "Газпром" в операторі польської частини газопроводу "Ямал-Європа" EuRoPol Gaz. Як повідомляє польське видання Parket, рішення ухвалив міністр розвитку й технологій Вальдемар Буда на прохання Агентства внутрішньої безпеки.

EuRoPol Gaz є власником польської частини газопроводу "Ямал-Європа" — найважливішої частини системи транспортування природного газу в Польщі. До останнього часу російському "Газпрому" та польській компанії PGNiG належало 48% акцій. Тепер, згідно з рішенням Буди, було засновано тимчасову примусову адміністрацію російського ПАТ "Газпром", яку очолить юрист і експерт із питань енергетики Радослав Квасницький.

[ + – ] Газопровід "Ямал-Європа"

Журналісти нагадують, що ще у квітні 2022 після військової агресії РФ проти України МЗС Польщі включило ПАТ "Газпром" до списку санкцій фізичних і юридичних осіб. У вигляді обмежувальних заходів було вказано заморожування фінансових ресурсів, включаючи пайові цінні папери в EuRoPol Gaz.

У публікації також наводиться цитата з документа міністерства, де йдеться, що встановлення тимчасової опіки над підприємством ПАТ "Газпром" необхідне для забезпечення функціонування цього підприємства в межах прав, які вони здійснюють зі 100% акцій, що належать компанії EuRoPol Gaz.

Зазначається, що в польській компанії застосовується так зване перехресне представництво, яке потребує співпраці членів правління, призначених за рекомендацією PGNiG і ПАТ "Газпром".

"Однак через ситуацію, що склалася, співпраця членів правління обмежена, що призводить до блокади ухвалення рішень як на рівні правління компанії, так і на загальних зборах акціонерів", — ідеться в документі.

Ці складності, зі свого боку, впливають на безпеку постачання газу польським та іншим закордонним споживачам, що відбивається на економічній і енергетичній безпеці Польщі в цілому, пояснили в міністерстві.

Нагадаємо, пресслужба "Газпрому" 1 листопада повідомила, що постачання російського газу в країни далекого зарубіжжя продовжують знижуватися. За оцінками компанії, цього року експорт палива скоротився на 42,6% або на 67,6 млрд кубометрів, а видобуток газу впав на 18,6% або на 78,8 млрд кубометрів.