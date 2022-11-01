Падає видобуток та попит: Газпром скоротив експорт газу на 42% з початку року

Все більше російського газу тепер поставляється не до Європи, а до дружнього Китаю. Експорт палива газопроводом "Сила Сибіру" йде понад добові контрактні обсяги.

Related video

Постачання російського газу до країн далекого зарубіжжя продовжують знижуватися. За оцінками "Газпрому", у січні-жовтні 2022 року експорт "блакитного палива" скоротився на 42,6% або на 67,6 млрд кубометрів, повідомляє пресслужба газового монополіста.

А видобуток газу Газпромом впав на 18,6% або на 78,8 млрд кубометрів до 344 млрд кубометрів за звітний період. Крім того, попит на газ компанії з газотранспортної системи на внутрішньому ринку за цей період зменшився на 5,6% або на 11,1 млрд кубометрів.

Але водночас все більше газу поставляється в дружній Росії Китай. За даними "Газпрому", експорт газу газопроводом "Сила Сибіру" йде понад добові контрактні обсяги.

Нагадаємо, за даними видання Natural Gas World, за 9 місяців 2022 року експорт газу з РФ обвалився на 41,1%, якщо порівняти з тим же періодом 2021 року і становив лише 89,3 млрд куб. м на тлі зростання скорочення поставок європейським покупцям.

Раніше Фокус писав, що РФ витрачає на війну значно менше своїх доходів від енергоресурсів. Основними "спонсорами" російської економіки є ЄС, зокрема Німеччина та Китай. Вони закупили у держави-агресора найбільше енергоресурсів за останні пів року війни в Україні.