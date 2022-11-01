Падает добыча и спрос: Газпром сократил экспорт газа на 42% с начала года

Все больше российского газа теперь поставляется не в Европу, а в дружественный Китай. Экспорт топлива по газопроводу "Сила Сибири" идет сверх суточных контрактных объемов.

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Поставки российского газа в страны дальнего зарубежья продолжают снижаться. По оценкам "Газпрома", в январе-октябре 2022 года экспорт "голубого топлива" сократился на 42,6% или на 67,6 млрд кубометров, сообщает пресс-служба газового монополиста.

А добыча газа Газпромом упала на 18,6% или на 78,8 млрд кубометров до 344 млрд кубометров за отчетный период. Кроме того, спрос на газ компании из газотранспортной системы на внутреннем рынке за этот период уменьшился на 5,6% или на 11,1 млрд кубометров.

Но при этом, все больше газа поставляется в дружественный России Китай. По данным "Газпрома", экспорт газа по газопроводу "Сила Сибири" идет сверх суточных контрактных объемов.

Напомним, по данным издания Natural Gas World, за 9 месяцев 2022 года экспорт газа из РФ обвалился на 41,1% по сравнению с тем же периодом 2021 года и составил всего 89,3 млрд куб. м на фоне растущего сокращения поставок европейским покупателям.

Ранее Фокус писал, что РФ тратит на войну значительно меньше своих доходов от энергоресурсов. Основными "спонсорами" российской экономики являются ЕС, в частности Германия, а также Китай. Они закупили у государства-агрессора больше всего энергоресурсов за последние полгода войны в Украине.