Польша отобрала у "Газпрома" управление частью газопровода "Ямал-Европа"

Министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда принял решение изъять долю "Газпрома" в операторе части газопровода и учредить временную администрацию.

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Правительство Польши изъяло долю российской компании "Газпром" в операторе польской части газопровода "Ямал-Европа" EuRoPol Gaz. Как сообщает польское издание Parket, решение было принято министром развития и технологий Вальдемаром Будой по просьбе Агентства внутренней безопасности.

В материале говорится, что EuRoPol Gaz является владельцем польской части газопровода "Ямал-Европа" — важнейшей части системы транспортировки природного газа в Польше. До последнего времени российскому "Газпрому" и польской компании PGNiG принадлежало 48% акций. Теперь, согласно решению Буды, была учреждена временная принудительная администрация российского ПАО "Газпром", которую возглавит юрист и эксперт по вопросам энергетики Радослав Квасницкий.

[ + – ] Газопровод "Ямал-Европа"

Журналисты напоминают, что еще в апреле 2022 после военной агрессии РФ против Украины МИД Польши включил ПАО "Газпром" в санкционный список физических и юридических лиц. В качестве ограничительных мер было указано замораживание финансовых ресурсов, включая долевые ценные бумаги в EuRoPol Gaz.

В публикации также приводится цитата из документа министерства, где говорится, что установление временной опеки над предприятием ПАО "Газпром" необходимо для обеспечения функционирования этого предприятия в рамках прав, осуществляемых им из 100% акций, которые принадлежат компании EuRoPol Gaz.

Отмечается, что в польской компании применяется так называемое перекрестное представительство, которое требует сотрудничества членов правления, назначенных по рекомендации PGNiG и ПАО "Газпром".

"Однако из-за сложившейся ситуации сотрудничество членов правления ограничено, что приводит к блокаде принятия решений как на уровне правления компании, так и на общем собрании акционеров", — говорится в документе.

Эти сложности в свою очередь влияют на безопасность поставок газа польским и другим зарубежным потребителям, что оказывает влияние на экономическую и энергетическую безопасность Польши в целом, пояснили в министерстве.

Напомним, пресс-служба "Газпрома" 1 ноября сообщила, что поставки российского газа в страны дальнего зарубежья продолжают снижаться. По оценкам компании в этом году экспорт топлива сократился на 42,6% или на 67,6 млрд кубометров, а добыча газа упала на 18,6% или на 78,8 млрд кубометров.