Новая истерика "Газпрома": Россия обвинила Украину в воровстве газа для Молдовы

Сейчас по ГИС "Суджа" "Газпром" ежедневно прокачивает 42,9 млн куб. м газа в сутки. Это меньше, чем российская компания обязана транзитировать согласно контракту с "Нафтогазом Украины".

Related video

Российский монополист "Газпром" сократит объемы транзита газа через Украину в Молдову с 28 ноября. Причина — газ для Молдовы якобы ворует Украина и "голубое топливо" оседает где-то на территории нашего государства. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Объем газа, подаваемого "Газпромом" на ГИС "Суджа" для транзита в Молдову через территорию Украины, превышает физический объем, передаваемый на границе Украины с Молдовой", — утверждают в "Газпроме".

Поэтому с 28 ноября 2022 года российская компания грозится сократить объемы транзита топлива через Украину в Молдову. При этом, как сообщает "Газпром", 21 ноября "Молдовагаз" в соответствии с контрактом оплатил россиянам часть поставок за ноябрь.

"Объем фактически поставленного российского газа, по которому нарушена оплата текущих поставок в ноябре, составляет 24,945 млн куб. м газа. Суммарный накопленный объем оседания на территории Украины — 52,52 млн куб. м газа", — сказано в сообщении "Газпрома".

Сейчас по ГИС "Суджа" "Газпром" ежедневно прокачивает 42,9 млн куб. м газа в сутки. Это меньше, чем российская компания обязана транзитировать согласно контракту с "Нафтогазом Украины".

Отметим, "Оператор ГТС Украины" пока официально не прокомментировал ситуацию.

Напомним, пресс-служба "Газпрома" 1 ноября сообщила, что поставки российского газа в страны дальнего зарубежья продолжают снижаться. По оценкам компании в этом году экспорт топлива сократился на 42,6% или на 67,6 млрд кубометров, а добыча газа упала на 18,6% или на 78,8 млрд кубометров.

Ранее стало известно, что правительство Польши изъяло долю российской компании "Газпром" в операторе польской части газопровода "Ямал-Европа" EuRoPol Gaz.