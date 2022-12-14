"Ненадежный партнер": Молдова подаст в суд на российский "Газпром" за невыполнение контракта

По словам вице-премьера Андрея Спыну, концерн спровоцировал энергетический кризис в стране, сократив объемы подачи газа. В России срыв поставок объясняют "техническими проблемами" из-за транзита через Украину.

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Власти Молдовы готовятся подать в суд на российский концерн "Газпром" и обвиняют его в провоцировании энергетического кризиса в стране. Об этом в интервью немецкому изданию Deutsche Welle рассказал вице-премьер Молдовы Андрей Спыну.

С 1 октября "Газпром" на 30% сократил объем подачи газа в Молдову — до 5,7 млн куб. м в сутки при потребностях в 8,06 млн куб. м. Концерн объяснил это "техническими проблемами", связанными с ограничением транзита через Украину.

Как считает Спыну, "Газпром" виноват в том, что Кишинев вынужден сегодня покупать газ и электроэнергию на международном рынке.

По словам представителя молдавского правительства, юристы уже готовят детали обращения.

"Если бы сегодня концерн выполнил свои договорные обязательства с Молдовой, энергетический кризис исчез бы, и у всех был бы газ и энергия. В том, что мы вынуждены покупать газ и электроэнергию на [международном] рынке, виноват "Газпром", и наши юристы уже разбираются в этих деталях, чтобы подать в суд на российский концерн за неисполнение контракта", — прокомментировал политик.

Он отметил, что власти Молдовы, пытаясь закрыть все внутренние потребности в газе, вынуждены брать кредиты и перенаправлять средства из разных статей бюджета на приобретение газа. Поэтому Кишинев будет требовать у российского концерна компенсации ущерба.

"Мы подписали контракт и рассчитывали на "Газпром", он не предлагал пересмотреть или разорвать его. Также концерн не предлагал сократить объем поставок", — говорит Спыну.

По словам вице-премьера, газодобывающий монополист из России стал ненадежным партнером.

"Они не могут требовать от нас заплатить за газ для Приднестровья. Никто в Кишиневе никогда не согласится на это и у нас есть контракт. Мы все оплатили", — добавил он.

Кроме этого, Спыну считает, что Молдова имеет "суверенное право" хранить закупленный у россиян газ в хранилищах Украины.

"Мы можем хранить купленный газ где угодно. Не Путину нам указывать", — подчеркнул вице-премьер.

В настоящее время Кишинев намерен покрывать дефицит газа, образовавшийся в декабре, за счет резервов, которые страна закачала в газотранспортные системы Украины и Румынии. Это около 200 млн куб. м газа, таких объемов должно хватить на один зимний месяц потребления.

Напомним, в ноябре в "Газпроме" заявили, что Украина ворует газ, который РФ транспортирует в Молдову. Российская компания решила с 28 ноября снизить транзит на ГИС "Суджа", который составлял около 42,9 млн кубометров газа в сутки.

Ранее Фокус сообщал, что "Газпром" на 45% снизил экспорт газа в дальнее зарубежье в этом году из-за наложенных на страну санкций.