Протрималися пів року: Росія хоче відновити роботу газопроводу "Ямал — Європа"

У Росії вважають, що роботу газопроводу раніше було зупинено з політичних мотивів, але через дефіцит газу в Європі, РФ готова поділитися паливом.

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Росія готова відновити постачання газу до Європейського союзу через газопровід "Ямал-Європа". Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами віце-прем'єр-міністра РФ Олександра Новака, роботу газопроводу було зупинено "за політичними мотивами". Але зараз, як вважає російський чиновник, у Європі існує дефіцит газу, а у Росії "є всі можливості для відновлення постачання".

"Зрозуміло, що проти нас розгорнуто масштабну кампанію, яка закінчилася диверсіями проти "Північного потоку", – сказав Олександр Новак.

При цьому віце-прем'єр РФ вважає, що попит на російський газ у Європі збільшився.

"Сьогодні ми можемо з упевненістю сказати, що попит на газ є. Тому ми продовжуємо розглядати Європу як потенційний ринок збуту нашої продукції", — додав він.

Зупинка газопроводу "Ямал-Європа"

Постачання газу через Польщу ділянкою трубопроводу "Ямал — Європа", що належить країні, було припинено в травні 2022 року. У Росії тоді заявили, що припиняють прокачування "блакитного палива" через санкції проти низки іноземних компаній, серед яких і EuRoPol GAZ, яка володіє польською ділянкою газопроводу "Ямал — Європа".

Крім того, у "Газпромі" поскаржилися, що Польща раніше "неодноразово порушувала права" російської компанії, яка є акціонером EuRoPol GAZ, а 26 квітня санкціями заблокувала "Газпрому" можливість управляти акціями, іншими цінними паперами та отримувати дивіденди.

Раніше стало відомо, що країни Європейського Союзу дійшли компромісу щодо встановлення стелі цін на газ у розмірі 180 євро/мегават-годину, що становить близько 2000 євро за 1 тис. кубометрів газу. Обмеження набуде чинності 15 лютого 2023 року.

Також Фокус писав, що на тлі різкого подорожчання енергоносіїв через повномасштабне вторгнення Росії в Україну збитки Європи склали близько $1 трлн.