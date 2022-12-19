Криза розгорається: у Європі підрахували збитки через війну в Україні

Країни Європи опинилися на порозі найглибшої кризи за останнє десятиліття, оскільки вже після цієї зими поповнювати запаси газу доведеться без Росії.

Related video

На тлі різкого подорожчання енергоносіїв через повномасштабне вторгнення Росії в Україну збитки Європи склали приблизно $1 трлн. Про це повідомляє видання Bloomberg.

Зазначається, що країни Європи опинилися на порозі найглибшої кризи за останнє десятиліття, оскільки вже після цієї зими поповнювати запаси газу доведеться без Росії. Журналісти Bloomberg пишуть, що навіть якщо ЄС вдасться збільшити постачання, ситуація на ринку залишатиметься напруженою до 2026 року, коли з'являться додаткові виробничі потужності зі США та Катару. До цього часу "блакитне паливо" навряд чи подешевшає.

Для боротьби з дефіцитом Європейська Комісія встановила мінімальну ціль для запасів. Так, до 1 лютого резервуари мають бути заповнені щонайменше на 45%, щоб уникнути виснаження до кінця опалювального сезону. Якщо зима буде м'якою, ціль полягає в тому, щоб залишити рівень зберігання на 55% до кінця зимового періоду.

Проблема полягає в тому, щоб знайти баланс між тим, щоб забезпечити роботу заводів та опалення будинків у найближчій перспективі, не знищуючи при цьому стимули для інвестицій у відновлювану енергетику, що широко розглядається як найстійкіший спосіб виходу з енергетичної кризи.

І хоча в 2022 році ЄС вдалося скоротити попит на газ на 50 мільярдів кубометрів, але за інформацією Міжнародного енергетичного агентства, регіон усе ще стикається з потенційним дефіцитом 27 мільярдів кубометрів у 2023 році. При цьому попит на китайський газ, ймовірно, зросте на 7% у 2023 році, за даними Інституту економіки енергетики Китайської національної морської нафтової корпорації.

Раніше Фокус повідомляв, що російський "Газпром" на 45% знизив експорт газу до далекого зарубіжжя цього року через накладені на країну санкції.

Також нагадаємо, що Росія готується побудувати газопровід "Сила Сибіру 2" для збільшення постачання природного газу до Китаю. По новій магістралі Росія планує продавати КНР до 50 млрд кубометрів газу на рік. Сторони вже погодили всі умови постачання, враховуючи ціну.