Кризис разгорается: в Европе подсчитали убытки из-за войны в Украине

Страны Европы оказались на пороге самого глубокого кризиса за последнее десятилетие, так как уже после этой зимы пополнять запасы газа придется без России.

Related video

На фоне резкого подорожания энергоносителей из-за полномасштабного вторжения России в Украину, убытки Европы составили около $1 трлн. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Отмечается, что страны Европы оказались на пороге самого глубокого кризиса за последнее десятилетие, так как уже после этой зимы пополнять запасы газа придется без России. Журналисты Bloomberg пишут, что даже если ЕС удастся увеличить поставки, ситуация на рынке будет оставаться напряженной вплоть до 2026 года, когда появятся дополнительные производственные мощности из США и Катара. До этого времени "голубое топливо" вряд ли подешевеет.

Для борьбы с дефицитом Европейская Комиссия установила минимальные цели для запасов. Так, к 1 февраля резервуары должны быть заполнены минимум на 45%, чтобы избежать истощения к концу отопительного сезона. Если зима будет мягкой, цель состоит в том, чтобы оставить уровень хранения на 55% к концу зимнего периода.

Проблема заключается в том, чтобы найти баланс между тем, чтобы обеспечить работу заводов и отопление домов в ближайшей перспективе, не уничтожая при этом стимулы для инвестиций в возобновляемую энергетику, которая широко рассматривается как наиболее устойчивый способ выхода из энергетического кризиса.

И хотя в 2022 году ЕС удалось сократить спрос на газ на 50 миллиардов кубометров, но по информации Международного энергетического агентства, регион все еще сталкивается с потенциальным дефицитом в 27 миллиардов кубометров в 2023 году. При этом спрос на китайский газ, вероятно, вырастет на 7% в 2023 году, согласно данным Института экономики энергетики Китайской национальной морской нефтяной корпорации.

Ранее Фокус сообщал, что российский "Газпром" на 45% снизил экспорт газа в дальнее зарубежье в этом году из-за наложенных на страну санкций.

Также напомним, что Россия готовится построить газопровод "Сила Сибири 2" для увеличения поставок природного газа в Китай. По новой магистрали Россия планирует продавать КНР до 50 млрд кубометров газа в год. Стороны уже согласовали все условия поставок, включая цену.