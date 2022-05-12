РФ заборонила постачання газу через Польщу трубопроводом "Ямал — Європа"

За словами представника "Газпрому" Сергія Купріянова, Польща нібито "неодноразово порушувала права компанії" та отримувала російський газ реверсом із Німеччини.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

"Газпром" більше не може постачати російський газ через Польщу по ділянці трубопроводу "Ямал — Європа", що належить їй, відповідно до введених владою РФ санкцій. Про це в четвер, 12 травня, повідомив офіційний представник енергетичної компанії Сергій Купріянов.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Купріянов заявив, що відповідно до указу президента РФ Володимира Путіна від 3 травня та постанови уряду Росії від 11 травня про санкції проти низки іноземних компаній, серед яких і EuRoPol GAZ, яка володіє польською ділянкою газопроводу "Ямал — Європа", постачання газу ним заборонено.

"Встановлено заборону на здійснення угод і платежів на користь осіб, які перебувають під санкціями, зокрема, для "Газпрому" це означає заборону на використання газопроводу, що належить компанії EuRoPol GAZ, для транспортування російського газу через Польщу", — сказав представник компанії.

Крім цього, в "Газпромі" вказали, що Польща раніше "неодноразово порушувала права" російської компанії, яка є акціонером EuRoPol GAZ, а 26 квітня санкціями заблокувала "Газпрому" можливість управляти акціями, іншими цінними паперами та отримувати дивіденди.

Раніше ЗМІ повідомляли, що "Газпром" не забронював на травень газопровід "Ямал — Європа" для постачання до Німеччини через Польщу.

[ + – ] Карта газопроводу "Ямал — Європа"

Нагадаємо, 27 квітня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький оголосив про те, що держава більше не залежить від постачання російського газу.

Зі свого боку "Газпром" спростував заяву глави польського уряду. Компанія стверджувала, що країна продовжує отримувати паливо реверсом із Німеччини трубопроводом "Ямал — Європа".