"Газпром" заперечує, що Польща стала незалежною від газу з РФ: що відомо

Постачання газу з Німеччини по трубопроводу "Ямал-Європа" за обсягом відповідають тим, які польська держава отримувала безпосередньо з РФ попередніми днями, запевнили в компанії.

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Російська енергетична компанія "Газпром" спростувала заяву прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького про те, що держава відучора, 27 квітня, стала повністю незалежною від газу з РФ — країна продовжує отримувати паливо реверсом із Німеччини. Про це з посиланням на офіційного представника концерну Сергія Купріянова, повідомляє агентство "Інтерфакс".

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За словами представника "Газпрому", Польща відмовилася сплачувати постачання газу з РФ за новим порядком, який передбачає проводити транзакції за допомогою рублевого рахунку в "Газпромбанку".

"Було оголошено, що російський газ більше не потрібен, і купувати його не будуть. Але насправді це не так", — заявив Купріянов, додавши, що після припинення прямого постачання Польща продовжує купувати російський газ.

Тепер держава отримує паливо реверсом із Німеччини по газопроводу "Ямал-Європа", обсяг реверсу становить близько 30 млн кубометрів на добу.

"(Цей обсяг) майже точно відповідає заявкам за контрактом із "Газпром експортом" у попередні дні", — запевнив представник "Газпрому".

[ + – ] Карта газопроводу "Ямал-Європа"

Нагадаємо, у середу, 27 квітня, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький оголосив, що країна "перестала бути в будь-якій залежності від Росії".

"Наші склади, як і раніше, заповнені, ми заповнюватимемо їх щодня на 100%, сьогодні це 78% з півночі, півдня, заходу, а також від вітчизняного виробництва", — написав глава польського уряду.

Тим часом, за даними агентства Bloomberg, десять європейських компаній відкрили рахунки в рублях у "Газпромбанку" для того, щоб розплачуватися за газ із Росією відповідно до її вимог.