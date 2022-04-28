"Газпром" отрицает, что Польша стала независимой от газа из РФ: что известно
Поставки газа из Германии по трубопроводу "Ямал-Европа" по объему соответствуют тем, которые польское государство получало напрямую из РФ в предыдущие дни, заверили в компании.
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Российская энергетическая компания "Газпром" опровергла заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что государство со вчерашнего дня, 27 апреля, стало полностью независимым от газа из РФ — страна продолжает получать топливо реверсом из Германии. Об этом со ссылкой на официального представителя концерна Сергея Куприянова сообщает агентство "Интерфакс".
По словам представителя "Газпрома", Польша отказалась оплачивать поставки газа из РФ по новому порядку, который предусматривает проводить транзакции посредством рублевого счета в "Газпромбанке".
"Было объявлено, что российский газ больше не нужен и покупать его не будут. Но на самом деле это не так", — заявил Куприянов, добавив, что после приостановки прямых поставок Польша продолжает покупать российский газ.
Теперь государство получает топливо реверсом из Германии по газопроводу "Ямал-Европа", объем реверса составляет около 30 млн кубометров в сутки.
"(Этот объем) почти точно соответствует заявкам по контракту с "Газпром экспортом" в предыдущие дни", — заверил представитель "Газпрома".
Напомним, в среду, 27 апреля, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил, что страна "перестала быть в какой-либо зависимости от России".
"Наши склады по-прежнему заполнены, мы будем заполнять их каждый день на 100%, сегодня это 78% с севера, юга, запада, а также от отечественного производства", — написал глава польского правительства.
Тем временем, по данным агентства Bloomberg, десять европейских компаний открыли счета в рублях в "Газпромбанке" для того, чтобы расплачиваться за газ с Россией в соответствии с ее требованиями.