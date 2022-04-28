"Газпром" отрицает, что Польша стала независимой от газа из РФ: что известно

Поставки газа из Германии по трубопроводу "Ямал-Европа" по объему соответствуют тем, которые польское государство получало напрямую из РФ в предыдущие дни, заверили в компании.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Российская энергетическая компания "Газпром" опровергла заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что государство со вчерашнего дня, 27 апреля, стало полностью независимым от газа из РФ — страна продолжает получать топливо реверсом из Германии. Об этом со ссылкой на официального представителя концерна Сергея Куприянова сообщает агентство "Интерфакс".

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По словам представителя "Газпрома", Польша отказалась оплачивать поставки газа из РФ по новому порядку, который предусматривает проводить транзакции посредством рублевого счета в "Газпромбанке".

"Было объявлено, что российский газ больше не нужен и покупать его не будут. Но на самом деле это не так", — заявил Куприянов, добавив, что после приостановки прямых поставок Польша продолжает покупать российский газ.

Теперь государство получает топливо реверсом из Германии по газопроводу "Ямал-Европа", объем реверса составляет около 30 млн кубометров в сутки.

"(Этот объем) почти точно соответствует заявкам по контракту с "Газпром экспортом" в предыдущие дни", — заверил представитель "Газпрома".

[ + – ] Карта газопровода "Ямал-Европа"

Напомним, в среду, 27 апреля, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил, что страна "перестала быть в какой-либо зависимости от России".

"Наши склады по-прежнему заполнены, мы будем заполнять их каждый день на 100%, сегодня это 78% с севера, юга, запада, а также от отечественного производства", — написал глава польского правительства.

Тем временем, по данным агентства Bloomberg, десять европейских компаний открыли счета в рублях в "Газпромбанке" для того, чтобы расплачиваться за газ с Россией в соответствии с ее требованиями.