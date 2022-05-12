РФ запретила поставки газа через Польшу по трубопроводу "Ямал — Европа"

По словам представителя "Газпрома" Сергея Куприянова, Польша якобы "неоднократно нарушала права компании" и получала российский газ реверсом из Германии.

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"Газпром" больше не может поставлять российский газ через Польшу по принадлежащему ей участку трубопровода "Ямал — Европа" в соответствии с введенными властями РФ санкциями. Об этом в четверг, 12 мая, сообщил официальный представитель энергетической компании Сергей Куприянов.

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Куприянов заявил, что в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 3 мая и постановлением правительства России от 11 мая о санкциях против ряда иностранных компаний, в числе которых и EuRoPol GAZ, владеющая польским участком газопровода "Ямал — Европа", поставки газа по нему запрещены.

"Установлен запрет на совершение сделок и платежей в пользу лиц, находящихся под санкциями, в частности, для "Газпрома" это означает запрет на использование принадлежащего компании EuRoPol GAZ газопровода для транспортировки российского газа через Польшу", — сказал представитель компании.

Помимо этого в "Газпроме" указали, что Польша ранее "неоднократно нарушала права" российской компании, которая является акционером EuRoPol GAZ, а 26 апреля санкциями заблокировала "Газпрому" возможность управлять акциями, другими ценными бумагами и получать дивиденды.

Ранее СМИ сообщали, что "Газпром" не забронировал на май газопровод "Ямал — Европа" для поставок в Германию через Польшу.

[ + – ] Карта газопровода "Ямал - Европа"

Напомним, 27 апреля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о том, что государство больше не зависит от поставок российского газа.

В свою очередь "Газпром" опроверг заявление главы польского правительства. Компания утверждала, что страна продолжает получать топливо реверсом из Германии по трубопроводу "Ямал — Европа".