Продержались полгода: Россия хочет возобновить работу газопровода "Ямал — Европа"

В России считают, что работа газопровода ранее была остановлена по политическим мотивам, но ввиду дефицита газа в Европе, РФ готова поделиться топливом.

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Россия готова возобновить поставки газа в Европейский союз через газопровод "Ямал— Европа". Об этом сообщают российские СМИ.

По словам вице-премьер-министр РФ Александра Новака, работа газопровода была остановлена "по политическим мотивам". Но сейчас, как считает российский чиновник, в Европе существует дефицит газа, а у России "есть все возможности для возобновления поставок".

"Понятно, что против нас развернута масштабная кампания, которая закончилась диверсиями против "Северного потока", – сказал Александр Новак.

При этом вице-премьер РФ считает, что в спрос на российский газ в Европе увеличился.

"Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что спрос на газ есть. Потому мы продолжаем рассматривать Европу как потенциальный рынок сбыта нашей продукции", — добавил он.

Остановка газопровода "Ямал-Европа"

Поставки газа через Польшу по принадлежащему стране участку трубопровода "Ямал — Европа" был прекращен в мае 2022 года. В России тогда заявили, что прекращают прокачку "голубого топлива" из-за санкций против ряда иностранных компаний, в числе которых и EuRoPol GAZ, владеющая польским участком газопровода "Ямал — Европа".

Кроме того в "Газпроме" пожаловались, что Польша ранее "неоднократно нарушала права" российской компании, которая является акционером EuRoPol GAZ, а 26 апреля санкциями заблокировала "Газпрому" возможность управлять акциями, другими ценными бумагами и получать дивиденды.

Ранее стало известно, что страны Европейского Союза пришли к компромиссу в вопросе установления потолка цен на газ в размере 180 евро/мегаватт-час, что составляет около 2000 евро за 1 тыс. кубометров газа. Ограничение вступит в силу 15 февраля 2023 года.

Также Фокус писал, что на фоне резкого подорожания энергоносителей из-за полномасштабного вторжения России в Украину, убытки Европы составили около $1 трлн.