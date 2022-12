Япония может прекратить закупать у РФ природный газ, — СМИ

Ожидается, что приостановление страхования поставок природного газа из РФ повлияет на маршруты судов, в том числе через Черное и Азовское моря, а также у востока России.

Японские покупатели российского сжиженного природного газа могут остаться без товара, так как страховые компании страны отказываются покрывать риски по транспортировке СПГ из-за российско-украинской войны. Об этом пишет Bloomberg.

Издание сообщает, что уже с 1 января японские страховые компании — Tokio Marine Holdings Inc. , Sompo Holdings Inc. и MS&AD Insurance Group Holdings Inc — прекратят страховать военные риски в территориальных водах России и Украины.

Ожидается, что эта мера повлияет на маршруты судов, в том числе через Черное и Азовское моря, а также у востока России.

По мнению экспертов дальнейшие перебои с поставками топлива создадут дополнительные трудности для Японии, скудной в ресурсах, которая в значительной степени зависит от импорта, особенно с Сахалина.

Поэтому Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., подразделение Tokio Marine и одна из страховых компаний, начала переговоры с перестраховщиками о возобновлении андеррайтинга и получила положительные отзывы.

Напомним, Россия хочет возобновить работу газопровода "Ямал — Европа". В России считают, что работа газопровода ранее была остановлена по политическим мотивам, но ввиду дефицита газа в Европе, РФ готова поделиться топливом.

В середине декабря Фокус также писал о том, что Молдова готова подать в суд на российский "Газпром" за невыполнение контракта. По словам вице-премьера Андрея Спыну, концерн спровоцировал энергетический кризис в стране, сократив объемы подачи газа. В России срыв поставок объясняют "техническими проблемами" из-за транзита через Украину.