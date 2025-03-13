Провал диверсии РФ под Суджей: обозреватель рассказал, сколько россиян могли задохнуться в трубе

Военный обозреватель Александр Коваленко говорит, что россияне начали операцию "Поток" под Суджей, когда Генштаб принял решение об отводе войск и смысла в диверсии уже не было.

Related video

Российские пропагандисты освещают операцию диверсантов РФ в газопроводе под Суджей в Курской области как уникальную и высокоэффективную операцию, несмотря на то, что военные корреспонденты страны-агрессора назвали ее полным провалом и катастрофой. Из заявленных российским командованием 600 участников операции награды вживую получат 112, а в сети публикуют фото и видео тел россиян, задохнувшихся внутри трубы, пишет военный обозреватель Александр Коваленко.

По словам эксперта, он располагает информацией о представлении к награждению различной степени достоинства 112 участников этой операции, включая офицерский состав и группу обеспечения. В то же время в опубликованном накануне российскими пропагандистскими СМИ репортаже командир диверсионно-разведывательной штурмовой бригады "Восток" с позывным "Зомби" заявлял, что в прорыве газовой трубы участвовали более 800 человек, то есть более батальона. Начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов 12 марта доложил президенту РФ Владимиру Путину, что в проходе по трубе под Суджей приняли участие более 600 солдат в составе подразделений "Ветераны", "Ахмат", 11-й ОШБр и 30-й МСП.

"Вопрос. Как так получается, что участники операции называют одни цифры, командование — другие, а к награждению представлены третьи, причем, повторюсь, часть награждаемых — это те, кто непосредственно по трубе не полз?" — спрашивает Александр Коваленко.

Военный обозреватель также отметил, что накануне российский пропагандист Александр Сладков опубликовал видео с командиром роты 60-й ОДШБр "Ветер" у одного из входов в трубу, на котором тот рассказывает о рисках задохнуться. После этого в сети распространились видео и фото тел оккупантов, которые задохнулись в газопроводе.

В частности, об этом писал российский пропагандист Владимир Романов.

Российский пропагандисты писали о провале операции "Поток" под Суджей Фото: Скриншот

"Открытым остается вопрос, сколько осталось в трубе участников операции "Поток", если по одним источникам их было более 800, по другим — более 600, награды вживую получат 112, а на видео с выходом подразделений из трубы мы нигде не увидим количества более взвода?" — пишет Коваленко.

Диверсанты РФ могли высадиться с вертолетов

По словам военного эксперта, операцию "Поток" враг стал прорабатывать около трех недель назад, когда Украина перестала получать от США разведывательные данные, а украинские подразделения испытали проблемы с логистикой в Курской области. Коваленко отмечает, что операция "Поток" началась, когда в Генеральном штабе ВСУ приняли решение об отводе украинских войск южнее под прикрытием арьергарда.

"Иными словами, смысла на тот момент в проведении операции "Поток" не было никакого!" — говорит обозреватель.

Также он добавляет, что командующий ГВ "Север" генерал Александр Лапин предлагал высадить от 150 до 250 десантников с вертолетов Ми-8 под прикрытием ударных вертолетов Ми-28Н.

"Подлетное время до места высадки, с учетом 15 километров трубы, около 2-3 минут. Но Александр Лапин отказался от десантной операции, не захотев рисковать вертолетами, выбрав вариант с трубой и начав ее, когда она уже и не нужна была..." — пишет Александр Коваленко.

Ликвидация диверсантов РФ в газовой трубе: детали

Офицер Вооруженных сил Украины Мирослав Гай 8 марта сообщил, что бойцы десантно-штурмовой бригады ВСУ ликвидировали группу российских диверсантов, которые пытались пролезть по газовой трубе магистрального газопровода "Прогресс" диаметром 1,42 м в Суджанском районе Курской области России.

В Генеральном штабе ВСУ вечером 8 марта подтвердили, что десантники ВСУ ликвидировали диверсантов РФ в трубе газопровода. Пресс-служба генштаба сообщила, что российская диверсионная группа таким образом пыталась обойти позиции украинских военных и занять окрестности города Суджи. Бойцы ВСУ нанесли по диверсантам ракетные и артиллерийские удары.

Журналист Роман Цимбалюк 10 марта рассказал, что к провалу российской операции в газовой трубе под Суджей приложили руку "кадыровцы": оператор БпЛА "Моисей" из подразделения "Ахмат" распространил в соцсети объявление о поиске противогазов, которое увидела украинская разведка.