Десантники ВСУ ликвидировали диверсантов РФ в газовой трубе: подробности от Генштаба (фото, видео)

Российские диверсионные группы пытались обойти позиции украинских бойцов по газопроводу, чтобы занять окрестности Суджи на Курщине. ВСУ нанесли по диверсантам ракетные и артиллерийские удары.

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Военнослужащие десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины 8 марта ликвидировали диверсантов РФ в газопроводе магистрального газопровода "Прогресс" в Суджанском районе Курской области России. Видео операции обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

По данным Генштаба, вражеские диверсионно-штурмовые группы двигались по ветке газопровода в направлении Суджи, чтобы закрепиться на окраинах города. Таким образом они пытались обойти позиции украинских десантников. Подразделения аэроразведки Десантно-штурмовых войск ВСУ вовремя обнаружили противника. По диверсантам нанесли ракетные и артиллерийские удары, а также применили беспилотные системы различных типов.

"В настоящее время силы российских спецназовцев выявляются, блокируются и уничтожаются. Потери противника в районе Суджи очень большие", — сообщили в пресс-службе штаба.

Фото, вероятно, российских диверсантов в газопроводе опубликовал военный корреспондент Андрей Цаплиенко. Эти фотографии также распространяются в российских местных пабликах.

"Заявлено, как фото россиян, пытавшихся прорваться через подземные трубы к позициям ВСУ на Курщине", — написал журналист.

Напомним, 7 марта директор Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщал, что российские штурмовые группы пытаются прорваться в направлении Суджи в Курской области и контролируют дронами логистические пути.

Издание New York Post со ссылкой на свои источники 8 марта писало, что после продвижения россиян в районе Суджи украинские войска могут выйти из Курской области в течение двух недель.