Десантники ЗСУ ліквідували диверсантів РФ у газовій трубі: подробиці від Генштабу (фото, відео)

Російські диверсійні групи намагалися обійти позиції українських бійців газопроводом, щоб зайняти околиці Суджі на Курщині. ЗСУ завдали по диверсантах ракетних й артилерійських ударів.

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Військовослужбовці десантно-штурмової бригади Збройних сил України 8 березня ліквідували диверсантів РФ у газопроводі магістрального газогону "Прогрес" в Суджанському районі Курської області Росії. Відео операції оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, ворожі диверсійно-штурмові групи рухалися по гілці газопроводу в напрямку Суджі, щоб закріпитися на околицях міста. Таким чином вони намагалися обійти позиції українських десантників. Підрозділи аеророзвідки Десантно-штурмових військ ЗСУ вчасно виявили противника. По диверсантах завдали ракетних й артилерійських ударів, а також застосували безпілотні системи різних типів.

"На даний час сили російських спецпризначенців виявляються, блокуються та знищуються. Втрати противника в районі Суджі дуже великі", — повідомили в пресслужбі штабу.

Фото, ймовірно, російських диверсантів у газопроводі опублікував воєнний кореспондент Андрій Цаплієнко. Ці світлини також поширюються в російських місцевих пабліках.

"Заявлено, як фото росіян, що намагалися прорватися через підземні труби до позицій ЗСУ на Курщині", — написав журналіст.

Нагадаємо, 7 березня директор Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомляв, що російські штурмові групи намагаються прорватися в напрямку Суджі в Курській області та контролюють дронами логістичні шляхи.

Видання New York Post із посиланням на свої джерела 8 березня писало, що після просування росіян в районі Суджі українські війська можуть вийти з Курської області протягом двох тижнів.