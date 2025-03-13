Провал диверсії РФ під Суджею: оглядач розповів, скільки росіян могли задихнутися в трубі

Військовий оглядач Олександр Коваленко говорить, що росіяни почали операцію "Потік" під Суджею, коли Генштаб ухвалив рішення про відведення військ і сенсу в диверсії вже не було.

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Російські пропагандисти висвітлюють операцію диверсантів РФ у газопроводі під Суджею в Курській області як унікальну та високоефективну операцію попри те, що воєнні кореспонденти країни-агресора назвали її повним провалом і катастрофою. Із заявлених російським командуванням 600 учасників операції нагороди наживо отримають 112, а в мережі публікують фото та відео тіл росіян, що задихнулися всередині труби, пише військовий оглядач Олександр Коваленко.

За словами експерта, він має інформацію про подання до нагородження різного ступеня гідності 112 учасників цієї операції, включно з офіцерським складом і групою забезпечення. Водночас в опублікованому напередодні російськими пропагандистськими ЗМІ репортажі командир диверсійно-розвідувальної штурмової бригади "Восток" із позивним "Зомбі" заявляв, що в прориву газовою трубою брали участь понад 800 осіб, тобто більше батальйону. Начальник Генерального штабу РФ Валерій Герасімов 12 березня доповів президенту РФ Володимиру Путіну, що в проході трубою під Суджею взяли участь понад 600 солдатів у складі підрозділів "Ветерани", "Ахмат", 11-ї ОШБр і 30-ї МСП.

"Питання. Як так виходить, що учасники операції називають одні цифри, командування — інші, а до нагородження представлено третіх, причому, повторюся, частина нагороджуваних — це ті, хто безпосередньо по трубі не повз?" — запитує Олександр Коваленко.

Військовий оглядач також зазначив, що напередодні російський пропагандист Олександр Сладков опублікував відео з командиром роти 60-ї ОДШБр "Вітер" біля одного з входів у трубу, на якому той розповідає про ризики задихнутися. Після цього в мережі поширилися відео та фото тіл окупантів, які задихнулися в газопроводі.

Зокрема, про це писав російський пропагандист Володимир Романов.

Російський пропагандисти писали про провал операції "Потік" під Суджею Фото: Скриншот

"Відкритим залишається питання, скільки залишилося в трубі учасників операції "Потік", якщо за одними джерелами їх було понад 800, за іншими — понад 600, нагороди наживо отримають 112, а на відео з виходом підрозділів із труби ми ніде не побачимо кількості понад взвод?" — пише Коваленко.

Диверсанти РФ могли висадитися з вертольотів

За словами військового експерта, операцію "Потік" ворог став опрацьовувати близько трьох тижнів тому, коли Україна перестала отримувати від США розвідувальні дані, а українські підрозділи відчули проблеми з логістикою в Курській області. Коваленко зазначає, що операція "Потік" почалася, коли в Генеральному штабі ЗСУ ухвалили рішення про відведення українських військ південніше під прикриттям ар'єргарду.

"Іншими словами, сенсу на той момент у проведенні операції "Потік" не було жодного!" — говорить оглядач.

Також він додає, що командувач ГВ "Північ" генерал Олександр Лапін пропонував висадити від 150 до 250 десантників з вертольотів Мі-8 під прикриттям ударних гелікоптерів Мі-28Н.

"Підльотний час до місця висадки, з урахуванням 15 кілометрів труби, близько 2-3 хвилин. Але Олександр Лапін відмовився від десантної операції, не захотівши ризикувати гелікоптерами, вибравши варіант із трубою і почавши її, коли вона вже і не потрібна була…" — пише Олександр Коваленко.

Ліквідація диверсантів РФ у газові трубі: деталі

Офіцер Збройних сил України Мирослав Гай 8 березня повідомив, що бійці десантно-штурмової бригади ЗСУ ліквідували групу російських диверсантів, які намагалися пролізти по газовій трубі магістрального газогону "Прогрес" діаметром 1,42 м в Суджанському районі Курської області Росії.

В Генеральному штабі ЗСУ ввечері 8 березня підтвердили, що десантники ЗСУ ліквідували диверсантів РФ у трубі газогону. Пресслужба генштабу повідомила, що російська диверсійна група таким чином намагалася обійти позиції українських військових і зайняти околиці міста Суджі. Бійці ЗСУ завдали по диверсантах ракетних й артилерійських ударів.

Журналіст Роман Цимбалюк 10 березня розповів, що до провалу російської операції в газовій трубі під Суджею доклали руку "кадирівці": оператор БпЛА "Мойсей" з підрозділу "Ахмат" поширив у соцмережі оголошення про пошук протигазів, яке побачила українська розвідка.