Не знаємо про задум: аналітик про можливі цілі відступу ЗСУ в Курській області

Українське командування може втілювати важливий задум, тримаючи оборону в Курській області, пояснив аналітик Defense Express Валерій Рябих. Ідеться і про військові, і про політичні рішення.

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Директор консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих зауважив, що з Курського напрямку надходить різнорідна інформація, яка не дає можливості встановити, що ж там точно відбувається. При цьому аналітик згадав початок прориву в Курській області, який відбувався у повній інформаційній тиші. Про те, якими можуть бути плани Генерального штабу Збройних сил України, Рябих розповів в ефірі "Еспресо".

Аналітик пояснив, що ситуація в Курській області постійно змінюється, а інформація, яка надходить з різних джерел, може не відображати реального стану речей. Рябих наголосив, що висновки, які роблять в таких умовах, є "опосередкованими" і "можуть мати небагато спільно з тим, що відбувається насправді". Якщо згадати повну секретність організації прориву на Суджу, то це можна перенести й на події сьогодення, зауважив він. Втім аналітик не озвучив ідею, яку може мати українське командування.

"Наразі також реалізується якийсь задум, який має сприяти продовженню реалізації інтересів України", — сказав Рябих.

Рябих додав, що бойові дії в Курській області — це реалізація стратегічної оборони української території, знищення потенціалу ЗС РФ, примус ворога до переміщення нових сил для витіснення ЗСУ.

"Ну і в цілому [це може] сприяти рішенню не лише військових, але і військово-політичних завдань. Те, що зараз відбувається на Курщині, також може бути використано", — підсумував аналітик Defense Express.

Бої в Курській області — деталі

Зазначимо, Фокус писав про ситуацію в Курській області, яка склалась станом на вечір 12 березня. Згідно з картами Генштабу ЗСУ, зменшилась область, яку Сили оборони контролювали на російській території. Зокрема, українцям довелось відступити з населених пунктів на північ від Суджі. На карті бойових дій проєкту DeepState можна побачити, що підрозділи ЗС РФ зайшли в Суджу, а українські війська ведуть бої на крайніх західних околицях. Військові, з якими поспілкувались медіа "Суспільне" та "РБК-Україна", розповіли, що ворог застосовує велику кількість безпілотників та живої сили і тримає під вогневим контролем дорогу на Суми, якою везуть боєприпаси та поранених.

Бої в Курській області - ситуація від Генштабу ЗСУ 13 березня Фото: Генштаб ЗСУ Бої в Курській області - ситуація від DeepState, 12 березня Фото: DeepState

Тим часом українське командування опублікувало на Facebook допис, в якому написало про важливість збереження життів українських воїнів та про відступ на більш вигідні рубежі через тиск ворога під Суджею та на кордоні Сумської області.

Нагадуємо, увечері 12 березня керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України Андрій Коваленко розповів, що відбувається в Курській області. Тоді ж з'явилось відео росЗМІ, на якому президент РФ Володимири Путін відвідує штаб військ, які воюють під Курськом.