Росіяни намагаються нав'язувати бої: у ЦПД пояснили, що відбувається на Сумщині та Курщині

У Курській області ЗСУ доводиться діяти відповідно до оперативних змін, а на прикордонні Сумщини противник намагається атакувати позиції оборонців, "нав'язуючи" бойові зіткнення.

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Ситуація у Курській області продовжує залишатися напруженою: російська армія продовжує тиснути на українських оборонців, атакуючи ЗСУ артилерійською зброєю, завдаючи авіаударів та скидаючи КАБи. Події на полі бойових дій на цьому напрямку активно розвиваються, вимагаючи від оборонців ухвалення рішень відповідно до змін. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України Андрій Коваленко увечері 12 березня.

Коваленко пише, що ситуація у Курській області РФ "динамічна".

"На Курщині рішення ухвалюються відповідно до змін в оперативній обстановці. Це важливо розуміти", — йдеться у повідомленні.

Наразі у передмістях Суджі Курської області та районах довкола неї, а також в операційній зоні угруповання військ "Курськ" тривають активні бойові дії. За інформацією Генштабу ЗСУ зі зведення за 12 березня, впродовж минулої доби оборонцям вдалося відбити п'ять атак ЗС РФ.

"Дев’ять боєзіткнень тривають дотепер, російські загарбники завдали шість авіаударів, застосувавши сім керованих авіабомб та здійснили 239 артилерійських обстрілів", — повідомляє відомство.

Що стосується ситуації на прикордонні Сумської області, то у цьому напрямку ворог продовжує атакувати позиції оборонців.

"Росіяни нав‘язують бої в прикордонні Сумщини, намагаються атакувати", — пише Коваленко.

За його інформацією, Сили оборони на ці спроби атаки ЗС РФ відповідно реагують, а росіяни "несуть втрати".

Ситуація у Сумській області: що відомо

У ЦПД нещодавно підтвердили, що росіяни не полишають спроб прорвати кордон у Сумській області. ЗС РФ намагаються атакувати прикордоння штурмовими групами, аби прорватися до логістичних доріг ЗСУ, що ведуть до Курської області. У такий спосіб росіяни прагнуть обрізати логістику українських оборонців, як стало відомо 6 березня.

Окрім цього, метою штурмів ЗС РФ у Сумській області є закріплення на українській території та спроба розширення зони бойових дій. Та у ЦПД стверджують, що ЗСУ вдається ефективно знищувати подібні штурмові групи росіян на цьому напрямку, як стало відомо 8 березня.

Нещодавно також стало відомо, як українці влаштували "kill-зону" для ЗС РФ у Сумській області. Це Фокус з'ясовував 11 березня.