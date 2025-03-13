Россияне пытаются навязывать бои: в ЦПД объяснили, что происходит на Сумщине и Курщине

В Курской области ВСУ приходится действовать в соответствии с оперативными изменениями, а на приграничье Сумщины противник пытается атаковать позиции защитников, "навязывая" боевые столкновения.

Related video

Ситуация в Курской области продолжает оставаться напряженной: российская армия продолжает давить на украинских защитников, атакуя ВСУ артиллерийским оружием, нанося авиаудары и сбрасывая КАБы. События на поле боевых действий на этом направлении активно развиваются, требуя от защитников принятия решений в соответствии с изменениями. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Украины Андрей Коваленко вечером 12 марта.

Коваленко пишет, что ситуация в Курской области РФ "динамичная".

"На Курщине решения принимаются в соответствии с изменениями в оперативной обстановке. Это важно понимать", — говорится в сообщении.

Сейчас в пригородах Суджи Курской области и районах вокруг нее, а также в операционной зоне группировки войск "Курск" продолжаются активные боевые действия. По информации Генштаба ВСУ из сводки за 12 марта, за прошедшие сутки защитникам удалось отразить пять атак ВС РФ.

"Девять боестолкновений продолжаются до сих пор, российские захватчики нанесли шесть авиаударов, применив семь управляемых авиабомб и осуществили 239 артиллерийских обстрелов", — сообщает ведомство.

Что касается ситуации на границе Сумской области, то в этом направлении враг продолжает атаковать позиции защитников.

"Россияне навязывают бои в приграничье Сумщины, пытаются атаковать", — пишет Коваленко.

По его информации, Силы обороны на эти попытки атаки ВС РФ соответственно реагируют, а россияне "несут потери".

Ситуация в Сумской области: что известно

В ЦПД недавно подтвердили, что россияне не оставляют попыток прорвать границу в Сумской области. ВС РФ пытаются атаковать приграничье штурмовыми группами, чтобы прорваться к логистическим дорогам ВСУ, ведущим в Курскую область. Таким образом россияне стремятся обрезать логистику украинских защитников, как стало известно 6 марта.

Кроме этого, целью штурмов ВС РФ в Сумской области является закрепление на украинской территории и попытка расширения зоны боевых действий. Но в ЦПД утверждают, что ВСУ удается эффективно уничтожать подобные штурмовые группы россиян на этом направлении, как стало известно 8 марта.

Недавно также стало известно, как украинцы устроили "kill-зону" для ВС РФ в Сумской области. Это Фокус выяснял 11 марта.