Прорив кордону в Сумській області: в РНБО повідомили подробиці

Росіяни намагаються діяти поодинокими групами по кілька осіб, наголосили в ЦПД. Таким чином вони хочуть закріпитися на українській території для розширення зони бойових дій.

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Масового прориву російсько-українського кордону між населеними пунктами Новеньке та Журавка у Сумській області не фіксується. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України.

Зазначається, що інформація була верифікована ЦПД в угрупованні військ "Курськ".

Ситуація в Сумській області з подачі російських пропагандистів

Наразі росіяни, як і раніше, намагаються діяти поодинокими групами по кілька осіб. Основна мета таких груп – закріплення на українській території та розширення зони бойових дій.

Утім підкреслюється, що Сили оборони ефективно знищують подібні групи.

Інформація від Генштабу

За минулу добу, як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, в операційній зоні Курської області РФ підрозділи Сил оборони України відбили 26 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 31 авіаційного удару із застосуванням 42 керованих бомб, а також здійснив 444 артилерійських обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 20 — із реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо, 28 лютого аналітики Deep State повідомили, що російська армія могла перетнути кордон з Україною в Сумській області в районі села Новеньке, територія біля якого відображалася як "сіра" зона.

Директор ЦПД Андрій Коваленко зауважив, що росіяни намагаються зайти в тил до траси, яка йде від Юнаківки до Суджі, і спробувати вплинути на логістику Сил оборони.

Видання The Telegraph зазначало, що після того, як російські війська просунулися на 11 кілометрів углиб території Росії, десять тисяч українських солдатів опинилися під загрозою оточення.