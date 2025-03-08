ЗС РФ мають просування у Курській області: що відомо, — DeepState (мапа)

Ситуація на цьому напрямку залишається напруженою: ЗС РФ намагаються обрізати логістику ЗСУ та масовано атакують позиції оборонців. Впродовж доби ЗСУ відбили 25 російських атак.

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Російська армія мала просування у Курській області: ворог мав успіхи у районі двох населених пунктів у Суджанському районі. Водночас росіяни продовжують масовано обстрілювати позиції українських військових: впродовж доби на цьому напрямку ЗС РФ здійснили 377 артилерійських обстрілів. Також ворог завдає авіаційних ударів та скидає на населені пункти та позиції ЗСУ керовані авіаційні бомби. Про просування російської армії на цьому напрямку повідомили аналітики проєкту DeepState уночі 8 березня.

У проєкті зазначили, що росіяни просунулися у районі населених пунктів Стара Сорочина та Нова Сорочина у Суджанському районі Курської області. Села розташовані поруч неподалік одне від одного, на північ від Суджі.

Просування ворога можна побачити на оновленій онлайн-мапі бойових дій DeepState.

Скріншот | мапа DeepState

Про активність ворога у Курській області свідчать і дані зі зведення Генштабу ЗСУ, опубліковані увечері 7 березня.

"Противник від початку доби завдав 19 авіаційних ударів, загалом скинув по позиціях наших військ та населених пунктах 24 керованих авіаційних бомби та здійснив 377 артилерійських обстрілів", — йдеться у повідомленні відомства.

Водночас українські військові продовжують утримувати оборону та дають відсіч ворогу. 7 березня група воїнів ССО у Курській області здійснила наліт на російські та північнокорейські позиції на цьому напрямку, зумівши успішно ліквідувати кількох ворожих військових.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що ЗС РФ практично змогли перерізати логістику українських військових у Курській області. Російські солдати намагаються перерізати логістику ЗСУ, продовжуючи наступати в районі Курилівки, що на південь від Суджі. Деталі Фокус з'ясовував 7 березня.

Бої тривають також на прикордонні Сумської області. Штурмові групи ЗС РФ намагаються прорватися та рухатися в бік траси від Юнаківки до Суджі. У цьому районі українським військовим вдається завдавати суттєвих втрат ворогу. Про подробиці ситуації на прикордонні Сумської області Фокус писав 7 березня в окремому матеріалі.