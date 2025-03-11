Штурмові групи росіян намагаються зайти на Сумщину: ЗСУ влаштували для них kill-зону

Задача окупантів — максимально зайти на українську територію, закріпитися і накопичувати сили.

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Російські війська намагаються зайти на територію Сумської області штурмовими групами біля населених пунктів Новеньке і Журавка. Про це розповів речник Державної прикордонної служби полковник Андрій Демченко у Media Center Ukraine.

За його словами, прориву кордону на Сумщині не було.

"Звісно, що ворог і раніше, і зараз намагається в тому числі зайти на територію України для того, щоб покращити своє положення відносно своїх дій щодо штурмів наших позицій. По Сумщині це, можливо, ворог і виношує плани оточити наше угрупування по Курщині, або ж перерізати логістичні шляхи",– зазначив речник.

Він говорить, що росіяни намагаються це зробити з двох напрямків — в районі населених пунктів Новеньке і Журавка на Сумщині.

"По напрямку Журавки деякий час тому ворог навіть використовував колони техніки, які рухалися в бік нашого кордону, намагаючись прорвати його. Тоді ці колони техніки були спалені Силами оборони України. Ворогу там нічого не вдалося. Але він продовжує намагатися використовувати вже невеличкі штурмові групи для заходу на нашу територію".

За словами Демченка, штурмові групи росіян зараз активно намагаються прорватися у напрямку Новенького. Їхня задача — максимально зайти на українську територію, закріпитися і накопичувати сили, але там на них полюють Сили оборони.

"Ми використовуємо і артилерійські засоби, і безпілотні апарати, щоб не дати ворогу закріпитися на нашій території. Це фактично kill-зона, де росіяни вмирають", – додав Демченко.

Прорив РФ кордону на Сумщині: що відомо

8 березня проєкт DeepState повідомив, що військові РФ перейшли кордон у Сумській області й зайшли в село Новеньке в Юнаківській громаді. У ДПСУ раніше підтверджували намагання сил РФ зайти на територію України, щоб перерізати логістичні шляхи.

Також 8 березня в Центрі протидії дезінформації повідомили, що ЗС РФ намагаються діяти поодинокими групами по кілька осіб, наголосили в ЦПД. Таким чином вони хочуть закріпитися на українській території для розширення зони бойових дій.

В DeepState 10 березня спростували інформацію, що на Сумщину заходять тільки російські ДРГ, оскільки вони захоплюють цілі населені пункти. ЗС РФ продовжують наступ в Новенькому, яке розташоване на прикордонні Сумщини.