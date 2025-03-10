Прорив РФ кордону на Сумщині: окупанти облаштовують стаціонарні позиції, – DeepState (відео)

В DeepState спростовують інформацію, що на Сумщину заходять російські ДРГ, оскільки вони захоплюють цілі населені пункти.

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Росіські окупанти фактично перетнули кордон РФ і Сумщини і мають там стаціонарні позиції. Про це в коментарі "Радіо Свобода" сказав аналітик проєкту DeepState Руслан Микула.

За його словами, російські війська продовжують наступ в Новенькому, яке розташоване на прикордонні Сумщини, і зараз намагаються там закріпитися.

"Тобто можна сказати, що ворог фактично перетнув кордон і має стаціонарні позиції. Попри заяви, що там просто ДРГ ходять, на жаль, це не так. Надалі противник буде зосереджувати свої сили на штурмових діях у напрямку Басівки та Локні. Взявши під контроль ці населені пункти, ворог намагатиметься перерізати трасу біля Юнаківки", — розповів він.

Водночас керівник групи безпілотних систем 104-ї бригади ТрО Антон Сербін каже, що українські підрозділи на цій ділянці фронту тримають оборону, не даючи противнику розширити плацдарм, а сама ситуація тут "нічим не відрізняється, у нас бойові дії як тривали, так і тривають".

"Ворожі ДРГ продовжують проникати на нашу територію, регулярні обстріли, атаки дронами-камікадзе "Шахед" і FPV-дронами не припиняються. Ворог неодноразово намагався прорватися глибше в область, вибити наші підрозділи та створити буферну зону на нашій території", — розповів він.

Раніше проєкт DeepState повідомив, що військові РФ перейшли кордон у Сумській області й зайшли в село Новеньке в Юнаківській громаді. У ДПСУ раніше підтверджували намагання сил РФ зайти на територію України, щоб перерізати логістичні шляхи.

Також 8 березня в Центрі протидії дезінформації повідомили, що росіяни намагаються діяти поодинокими групами по кілька осіб, наголосили в ЦПД. Таким чином вони хочуть закріпитися на українській території для розширення зони бойових дій