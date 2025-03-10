Прорыв РФ границы на Сумщине: оккупанты обустраивают стационарные позиции, — DeepState (видео)

В DeepState опровергают информацию, что на Сумщину заходят российские ДРГ, поскольку они захватывают целые населенные пункты.

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Российские оккупанты фактически пересекли границу РФ и Сумщины и имеют там стационарные позиции. Об этом в комментарии "Радио Свобода" сказал аналитик проекта DeepState Руслан Микула.

По его словам, российские войска продолжают наступление в Новеньком, которое расположено на приграничье Сумщины, и сейчас пытаются там закрепиться.

"То есть можно сказать, что враг фактически пересек границу и имеет стационарные позиции. Несмотря на заявления, что там просто ДРГ ходят, к сожалению, это не так. В дальнейшем противник будет сосредотачивать свои силы на штурмовых действиях в направлении Басовки и Локни. Взяв под контроль эти населенные пункты, враг будет пытаться перерезать трассу возле Юнаковки", — рассказал он.

В то же время руководитель группы беспилотных систем 104-й бригады ТрО Антон Сербин говорит, что украинские подразделения на этом участке фронта держат оборону, не давая противнику расширить плацдарм, а сама ситуация здесь "ничем не отличается, у нас боевые действия как продолжались, так и продолжаются".

"Вражеские ДРГ продолжают проникать на нашу территорию, регулярные обстрелы, атаки дронами-камикадзе "Шахед" и FPV-дронами не прекращаются. Враг неоднократно пытался прорваться глубже в область, выбить наши подразделения и создать буферную зону на нашей территории", — рассказал он.

Ранее проект DeepState сообщил, что военные РФ перешли границу в Сумской области и зашли в село Новенькое в Юнаковской громаде. В ГПСУ ранее подтверждали попытки сил РФ зайти на территорию Украины, чтобы перерезать логистические пути.

Также 8 марта в Центре противодействия дезинформации сообщили, что россияне пытаются действовать одиночными группами по несколько человек, подчеркнули в ЦПД. Таким образом они хотят закрепиться на украинской территории для расширения зоны боевых действий