Не знаем о замысле: аналитик о возможных целях отступления ВСУ в Курской области

Украинское командование может воплощать важный замысел, держа оборону в Курской области, пояснил аналитик Defense Express Валерий Рябых. Речь идет и о военных, и о политических решениях.

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Директор консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых отметил, что с Курского направления поступает разнородная информация, которая не дает возможности установить, что же там точно происходит. При этом аналитик вспомнил начало прорыва в Курской области, который происходил в полной информационной тишине. О том, какими могут быть планы Генерального штаба Вооруженных сил Украины, Рябых рассказал в эфире "Эспрессо".

Аналитик пояснил, что ситуация в Курской области постоянно меняется, а информация, которая поступает из разных источников, может не отражать реального положения вещей. Рябых подчеркнул, что выводы, которые делают в таких условиях, являются "опосредованными" и "могут иметь немного общего с тем, что происходит на самом деле". Если вспомнить полную секретность организации прорыва на Суджу, то это можно перенести и на события сегодняшнего дня, отметил он. Впрочем аналитик не озвучил идею, которую может иметь украинское командование.

"Сейчас также реализуется некий замысел, который должен способствовать продолжению реализации интересов Украины", — сказал Рябых.

Рябых добавил, что боевые действия в Курской области — это реализация стратегической обороны украинской территории, уничтожение потенциала ВС РФ, принуждение врага к перемещению новых сил для вытеснения ВСУ.

"Ну и в целом [это может] способствовать решению не только военных, но и военно-политических задач. То, что сейчас происходит на Курщине, также может быть использовано", — подытожил аналитик Defense Express.

Бои в Курской области — детали

Отметим, Фокус писал о ситуации в Курской области, которая сложилась по состоянию на вечер 12 марта. Согласно картам Генштаба ВСУ, уменьшилась область, которую Силы обороны контролировали на российской территории. В частности, украинцам пришлось отступить из населенных пунктов к северу от Суджи. На карте боевых действий проекта DeepState можно увидеть, что подразделения ВС РФ зашли в Суджу, а украинские войска ведут бои на крайних западных окраинах. Военные, с которыми пообщались медиа "Суспільне" и "РБК-Украина", рассказали, что враг применяет большое количество беспилотников и живой силы и держит под огневым контролем дорогу на Сумы, по которой везут боеприпасы и раненых.

Бои в Курской области — ситуация от Генштаба ВСУ 13 марта Фото: Генштаб ВСУ Бои в Курской области — ситуация от DeepState, 12 марта Фото: DeepState

Тем временем украинское командование опубликовало на Facebook сообщение, в котором написало о важности сохранения жизней украинских воинов и об отступлении на более выгодные рубежи из-за давления врага под Суджей и на границе Сумской области.

Напоминаем, вечером 12 марта руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Украины Андрей Коваленко рассказал, что происходит в Курской области. Тогда же появилось видео росСМИ, на котором президент РФ Владимир Путин посещает штаб войск, воюющих под Курском.