Ліквідація окупантів в трубі під Суджею: до провалу доклали руку "кадирівці" (відео)

Російський вояка звернувся по допомогу до губернатора Курщини, а той відмовив. Тоді він дав клич в соцмережах про пошук протигазів для секретної операції. Його прочитала українська розвідка і вжила заходів.

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"Кадирівці" доклали руку до провалу спецоперації "Труба" в Суджі на Курщині. Все через їхнього оператора БпЛА з позивним "Мойсей", який звернувся по допомогу до губернатора Курської області. Про це розповів журналіст Роман Цимбалюк.

За його словами, в провалі спецоперації "Труба" винні "кадирівці". Так, оператор БпЛА "Мойсей" з підрозділу "Ахмат" звернувся до губернатора Курської області Олександра Хінштейна з проханням надати російським бійцям протигази для важливої справи. Той відмовив, "Мойсей" образився і звернувся до волонтерів, а ті дали "клич" в соцмережах про пошук протигазів для секретної операції. Цей "клич" прочитала українська розвідка і зробила відповідні висновки — що затівається щось схоже, як було під Авдіївкою і завчасно попередила такі дії.

Командир підрозділу "Ахмат" Апті Алаудінов обурився, що його підлеглий перестрибнув через його голову.

"Звідки губернатор Курської області міг знати, що "Мойсей" — не якийсь укроп. Тепер питання. Якщо кожен боєць буде стрибати через голову, писати, телефонувати губернаторам і закидувати, що вони йому не допомагають, взагалі, то була секретна операція", — сказав Алаудінов.

Нагадаємо, що 8 березня стало відомо, що російські диверсійні групи намагалися обійти позиції Сил оборони газопроводом, щоб зайняти околиці Суджі на Курщині. ЗСУ завдали по диверсантах ракетних й артилерійських ударів.

7 березня директор ЦПД при РНБО Андрій Коваленко повідомляв, що штурмові групи ЗС РФ намагаються прорватися в напрямку Суджі в Курській області та контролюють дронами логістичні шляхи.