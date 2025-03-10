Ликвидация оккупантов в трубе под Суджей: к провалу приложили руку "кадыровцы" (видео)

Российский солдат обратился за помощью к губернатору Курской области, а тот отказал. Тогда он дал клич в соцсетях о поиске противогазов для секретной операции. Его прочитала украинская разведка и приняла меры.

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"Кадыровцы" приложили руку к провалу спецоперации "Труба" в Судже на Курщине. Все из-за их оператора БпЛА с позывным "Моисей", который обратился за помощью к губернатору Курской области. Об этом рассказал журналист Роман Цимбалюк.

По его словам, в провале спецоперации "Труба" виноваты "кадыровцы". Так, оператор БпЛА "Моисей" из подразделения "Ахмат" обратился к губернатору Курской области Александру Хинштейну с просьбой предоставить российским бойцам противогазы для важного дела. Тот отказал, "Моисей" обиделся и обратился к волонтерам, а те дали "клич" в соцсетях о поиске противогазов для секретной операции. Этот "клич" прочитала украинская разведка и сделала соответствующие выводы — что затевается что-то похожее, как было под Авдеевкой и заблаговременно предупредила такие действия.

Командир подразделения "Ахмат" Апти Алаудинов возмутился, что его подчиненный перепрыгнул через его голову.

"Откуда губернатор Курской области мог знать, что "Моисей" — не какой-то укроп. Теперь вопрос. Если каждый боец будет прыгать через голову, писать, звонить губернаторам и забрасывать, что они ему не помогают, вообще, то была секретная операция", — сказал Алаудинов.

Напомним, что 8 марта стало известно, что российские диверсионные группы пытались обойти позиции Сил обороны по газопроводу, чтобы занять окрестности Суджи на Курщине. ВСУ нанесли по диверсантам ракетные и артиллерийские удары.

7 марта директор ЦПД при СНБО Андрей Коваленко сообщал, что штурмовые группы ВС РФ пытаются прорваться в направлении Суджи в Курской области и контролируют дронами логистические пути.