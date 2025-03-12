Успех Украины и дилемма для Путина: наступит ли перемирие до Пасхи

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Результаты переговоров в Саудовской Аравии: успех Украины и дилемма для Путина

Результаты переговоров между США и Украиной в Саудовской Аравии превзошли самые оптимистичные ожидания.

Перед началом этих переговоров журналисты спросили меня, что можно будет считать наиболее положительным результатом этих переговоров. Я ответил, что это может быть достижение общей позиции с США в вопросе прекращения огня как главного пути завершения российско-украинской войны, а также решение США о полном возобновлении военной помощи и предоставлении нам разведывательной и спутниковой информации. Относительно второго вероятного результата я выразил определенные сомнения. Американцы могут снять часть ограничений на поставки нам оружия, но не все, чтобы сохранять возможность давить на нас и в дальнейшем в процессе мирных переговоров.

Но оба положительных результата переговоров в Джидде были объявлены после их завершения. Предполагаю, что причина не только в конструктивности украинской стороны, что положительно повлияло и на американских переговорщиков, но и в том, что решение по оружию является инструментом давления на россиян: или соглашайтесь на прекращение огня, или США возобновят военную поддержку Украины.

Сейчас есть все основания считать переговоры в Саудовской Аравии успешными для украинской стороны, в том числе и потому, что не подтвердились (во всяком случае на данный момент) тревожные ожидания, что американцы могут склонять нас к миру на российских условиях. И сейчас перед сложным выбором оказывается Путин. Как отметил госсекретарь США Марко Рубио, мяч сейчас на стороне россиян.

Истерическая реакция в российских социальных сетях на результаты переговоров в Джидде также косвенно свидетельствует об успешности этих переговоров для Украины. В Московии явно этого не ожидали.

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Если мяч на стороне россиян, то как ответит Кремль? Для Путина возникает сложная дилемма — Украина или Трамп. Еще вчера он, видимо, надеялся получить и то, и другое — с помощью Трампа склонить Украину к капитуляции, со временем восстановить контроль над Украиной, а параллельно договориться с Трампом по различным тактическим, а возможно, и стратегическим вопросам. А сейчас придется выбирать. Трамп хочет быстрого мира (прекращения огня) в Украине, на что соглашается украинское руководство. И Путину надо выбирать. Если он все еще хочет тактико-стратегического союза с Трампом для усиления своих геополитических позиций и ослабления зависимости от Китая, тогда надо согласиться на прекращение огня и от претензий дожать Украину до капитуляции. Если он по-прежнему стремится к победе над Украиной, он должен отказаться от предложения о прекращении огня и продолжить войну против Украины. Но это с высокой вероятностью разрушит его ставку на большую игру с Трампом, на которую он, похоже, возлагает определенные надежды.

Думаю, что со стороны Путина не будет однозначного ответа (ни положительного, ни отрицательного) на предложение перемирия со стороны США и Украины. Кремль может выдвинуть ряд встречных требований к Украине (для заключения договоренности о прекращении огня) и одновременно настаивать на начале мирных переговоров о заключении большого мирного соглашения. И в процессе этих переговоров продолжатся попытки обвинить Украину в нежелании прекратить войну и подставить нас перед Трампом. Вопрос о завершении войны еще далеко не решен.

Но в любом случае нас ожидает резкая интенсификация переговорного процесса. В ближайшие дни это будут переговоры США с Россией, а затем, возможно, начнутся и прямые мирные переговоры между Украиной и Россией при посредничестве США. Похоже, Трамп таки попытается выйти на прекращение огня до пасхальных праздников и сделать это главным достижением первых 100 дней своего президентства.

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