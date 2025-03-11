Фантастические новости для человечества: в Госдепе США оптимистично оценивают переговоры в Джидде (видео)
Пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс с места переговоров сообщает, что по их результатам человечество может услышать фантастические новости.
Делегация США оптимистично настроены относительно переговоров в Саудовской Аравии с украинской стороной и надеется на "фантастические новости" для человечества, сказала пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс в видео, которое опубликовала в сети Х.
Тэмми Брюс продемонстрировала вестибюль здания, где проходят переговоры, и отметила, что сегодняшний день может много значить для многих людей по всему миру. По ее словам, Государственный секретарь США Марко Рубио также надеется на положительный результат.
"Фантастические новости для человечества должны поступить, поэтому мы очень оптимистичны. И секретарь Рубио так же, потому что мы знаем, что на кону", — сказала пресс-секретарь Госдепа.
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Переговоры в Саудовской Аравии: что известно
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак утром 11 марта сообщил о прибытии украинской команды в Джидду и выразил надежду на эффективное обсуждение с американскими коллегами четкого видения завершения войны с учетом защиты украинских интересов.
В Центре противодействия дезинформации СНБО опровергли сообщения СМИ об "отказе" США говорить о возвращении Украины к границам 2014 и 2022 годов.
Фокус 11 марта собрал первые детали переговоров в Джидде после завершения первого раунда. Советник по нацбезопасности США Майкл Волц заявил о прогрессе в переговорах с украинской командой. Источники сообщили "Суспільному", что во время первого этапа обсуждалось перемирие, в рамках которого Украина может согласиться на прекращение огня на море и в воздухе, и заключение соглашения о добыче редкоземельных металлов.
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