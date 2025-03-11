Фантастичні новини для людства: в Держдепі США оптимістично оцінюють переговори в Джидді (відео)

Речниця Держдепу США Теммі Брюс з місця перемовин повідомляє, що за їх результатами людство може почути фантастичні новини.

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Делегація США оптимістично налаштовані щодо переговорів у Саудівській Аравії з українською стороною та сподівається на "фантастичні новини" для людства, сказала речниця Державного департаменту США Теммі Брюс у відео, яке опублікувала в мережі Х.

Теммі Брюс продемонструвала вестибюль будівлі, де проходять перемовини, і зазначила, що сьогоднішній день може багато значити для багатьох людей по всьому світу. За її словами, Державний секретар США Марко Рубіо також сподівається на позитивний результат.

"Фантастичні новини для людства мають надійти, тож ми дуже оптимістичні. І секретар Рубіо так само, бо ми знаємо, що на кону", — сказала речниця Держдепу.

Переговори в Саудівській Аравії: що відомо

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак вранці 11 березня повідомив про прибуття української команди до Джидди та висловив сподівання на ефективне обговорення з американськими колегами чіткого бачення завершення війни з урахуванням захисту українських інтересів.

У Центрі протидії дезінформації РНБО спростували повідомлення ЗМІ про "відмову" США говорити про повернення України до кордонів 2014 та 2022 років.

Фокус 11 березня зібрав перші деталі переговорів у Джидді після завершення першого раунду. Радник з нацбезпеки США Майкл Волц заявив про прогрес у перемовинах з українською командою. Джерела повідомили "Суспільному", що під час першого етапу обговорювалося перемир'я, у межах якого Україна може погодитись на припинення вогню на морі та в повітрі, та укладання угоди про видобуток рідкісноземельних металів.