Вже у Саудівській Аравії: українська команда прибула до Джидди для переговорів з представниками США
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що "команда на місці".
Представники України прибули до Джидди в Саудівській Аравії для зустрічі із представниками США. Про це у Telegram-каналі повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.
"Команда на місці. Готуємось до роботи. Захист українських інтересів, чітке бачення завершення війни, будемо ефективно працювати з нашими американськими партнерами", — наголосив він.
11 березня у Джидді в Саудівській Аравії відбудуться переговори між представниками України та США.
Україну представлятимуть керівник ОП Андрій Єрмак, його заступник Павло Паліса, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров.
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Американську сторону, як очікується, — держсекретар США Марко Рубіо, радник із нацбезпеки Майк Волтц та Стів Віткофф.
Під час традиційного вечірнього звернення 9 березня Зеленський розкрив теми переговорів у Саудівській Аравії. Він сказав, що "сподівається на результати", та нагадав, що дипломатія буде для України ефективною лише за умови "сильних фронтових позицій".
Нагадаємо, Володимир Зеленський уже прибув до Саудівської Аравії 10 березня.
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