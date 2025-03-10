Зустрінеться зі спадковим принцем: Зеленський прибув до Саудівської Аравії, — The Guardian

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться зі спадковим принцом Мухаммедом ібн Салманом. У переговорах делегацій України та США 11 березня він участі не братиме.

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Президент України Володимир Зеленський прибув до міста Джидди в Саудівській Аравії. Він проведе зустріч зі спадковим принцом, прем'єр-міністром Саудівської Аравії Мухаммедом ібн Салманом, повідомляє The Guardian.

Президент України зустрінеться лише з принцом Мухаммедом ібн Салманом і не буде присутній на переговорах американської та української делегацій 11 березня, зазначають журналісти.

Переговори в Саудівській Аравії: що відомо

Володимир Зеленський 8 березня назвав склад делегації від України для переговорів зі США в Саудівській Аравії. Українська команда складатиметься з голови Офісу президента Андрія Єрмака, міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, міністра оборони України Рустема Умєрова та заступника керівника Офісу президента Павла Паліси.

Під час традиційного вечірнього звернення 9 березня президент України розкрив теми переговорів у Саудівській Аравії. Він сказав, що "сподівається на результати", та нагадав, що дипломаті буде для України ефективною лише за умови "сильних фронтових позицій".

Видання The Economist 10 березня писало, що зустріч у Саудівській Аравії може бути останнім шансом для України та залежно від їх результатів США або полегшать, або посилять тиск на українську владу.

Нагадаємо, 10 березня Володимир Зеленський "потролив" Вашингтон під час промови на церемонії вручення Національної премії України імені Тараса Шевченка 2025 року. Наприкінці виступу він жартома перепросив перед митцями за те, що був "не в костюмі".