"Є налаштованість на конструктив": Зеленський назвав склад делегації для перемовин зі США, деталі

Глава держави повідомив, що в понеділок прибуде до Джидди, де зустрінеться зі спадковим принцом. Зустріч української делегації зі своїми колегами зі США відбудеться вже наступного дня.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що здійснить візит до Саудівської Аравії разом з делегацією для перемовин зі США. Про це глава держави написав на своїй сторінці в X.

Він повідомив, що наступний тиждень почне з візиту до Саудівської Аравії, який розпочнеться його зустріччю зі спадковим принцом Королівства Мухаммадом бін Салманом. Після того українські дипломатичні та військові представники "залишаться для зустрічі у вівторок з американською командою".

Допис Зеленського в X (фото: скріншот)

"Українська команда буде складатися з Андрія Єрмака, Андрія Сибіги, Рустема Умєрова та Павла Паліси", — написав глава держави, перерахувавши склад делегації з України, яка проведе перемовини зі США.

За словами Зеленського, з українського боку "буде чітка налаштованість на конструктив, і сподіваємось, що вдасться обговорити й погодити необхідні рішення та кроки".

"Україна прагне миру від першої ж секунди цієї війни. На столі абсолютно реалістичні пропозиції. Головне – рухатися швидко й результативно", — резюмував президент України.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Зеленський полетить до Саудівської Аравії раніше. За інформацією журналістів Fox News, раніше в мережі поширили брехливу інформацію про візит Зеленського, тому представники медіа звернулися до Білого дому та офісу Зеленського.

Згодом стало відомо про те, які теми обговорюватимуть представники України та США в Саудівській Аравії. Фокус проаналізував, які погляди має на питання миру має кожна зі сторін, а також чи можливий неформальний контакт між делегаціями України та РФ.