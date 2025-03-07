Зеленський полетить раніше: Fox News про візит президента в Саудівську Аравію
У мережі поширили брехливу інформацію про візит Володимира Зеленського, пояснили журналісти Fox News. Щоб дізнатись правду, вони поговорили з Білим домом та офісом Зеленського.
Журналістка американського медіа Fox News Нана Саджая повідомила, що президент України Володимир Зеленський не буде брати участь у перемовинах американської та української делегацій у Саудівській Аравії. Також спростували заяви про можливість зустрічі Зеленського та президент Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Про деталі перемовин Нана Саджая написала у соцмережі X (Twitter).
Допис журналістки з'явився о 16:13 6 березня. Саджая заявила, що розмовляла з джерелом, яке займається організацією зустрічі у Саудівській Аравії. Анонімний співрозмовник пояснив, що Зеленського не буде під час зустрічі делегацій.
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"Президент Зеленський НЕ буде присутній на зустрічі з делегацією США у вівторок, повідомило мені джерело, яке безпосередньо бере участь у плануванні", — написала Саджая.
Інша журналістка Fox News, Жакі Генріх (Jacqui Heinrich) уточнила інформацію від колеги. Жакі отримала підтвердження від джерела в офісі президента Зеленського: про кого ідеться, не вказано. Журналістка додала, що глава української держави спершу зустрінеться з наслідним принцом Саудівської Аравії Мохаммедом бін Салманом, а потім полетить. При цьому делегація України залишиться і буде вести переговори з представниками США.
Також Жакі Генріх пояснила, що припущення про участь Зеленського з'явилась через неточну інформацію, яку поширило медіа CBS. Журналістка наголосила, що зустрічі президентів України та США у Джидді не буде.
"Був циркулюючий неточний звіт CBS, в якому говорилося, що він приєднається, — ми це перевірили. Трамп також не бере участі, тому це не зустріч між лідерами", — написала Генріх.
Зустріч у Саудівській Аравії — деталі
Зазначимо, перша інформація про зустріч делегацій США та України з'явилась 5 березня. Зокрема, про це заявив глава офісу президента Андрій Єрмак та радник з нацбезпеки Білого дому Майк Волц. Згодом стало відомо, що перемовини відбудуться у Саудівській Аравії у місті Джидда. Крім того, уточнили дату — вівторок 11 березня. Волц розповів, на яку тему говоритимуть з українцями: про дату й мирних переговорів з РФ та про "відновлення довіри" між Вашингтоном та Києвом.
Нагадуємо, спецпредставник Білого дому з питань Близького Сходу Стів Віткофф пояснив, що у Джидді ітиметься про перемир'я та про мирну угоду. 7 березня видання Axios розповіло про реакцію президента Дональда Трампа на масовані удари РФ по Україні.
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