Зеленский полетит раньше: Fox News о визите президента в Саудовскую Аравию

В сети распространили лживую информацию о визите Владимира Зеленского, объяснили журналисты Fox News. Чтобы узнать правду, они поговорили с Белым домом и офисом Зеленского.

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Журналистка американского медиа Fox News Нана Саджая сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский не будет участвовать в переговорах американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии. Также опровергли заявления о возможности встречи Зеленского и президент Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. О деталях переговоров Нана Саджая написала в соцсети X (Twitter).

Сообщение журналистки появилось в 16:13 6 марта. Саджая заявила, что разговаривала с источником, который занимается организацией переговоров в Саудовской Аравии. Анонимный собеседник объяснил, что Зеленского не будет во время встречи делегаций.

"Президент Зеленский НЕ будет присутствовать на встрече с делегацией США во вторник, сообщил мне источник, который непосредственно участвует в планировании", — написала Саджая.

Встреча в Саудовской Аравии — Нана Саджа об участии Зеленского Фото: Скриншот

Другая журналистка Fox News, Жаки Генрих (Jacqui Heinrich) уточнила информацию от коллеги. Жаки получила подтверждение от источника в офисе президента Зеленского: о ком идет речь, не указано. Журналистка добавила, что глава украинского государства сначала встретится с наследным принцем Саудовской Аравии, а затем улетит. При этом делегация Украины останется и будет вести переговоры с представителями США.

Встреча в Саудовской Аравии — Жаки Генрих об участии Зеленского Фото: Скриншот

Также Жаки Генрих объяснила, что предположение об участии Зеленского появилась из-за неточной информации, которую распространило медиа CBS. Журналистка отметила, что встречи президентов Украины и США в Джидде не будет.

"Был циркулирующий неточный отчет CBS, в котором говорилось, что он присоединится, — мы это проверили. Трамп также не участвует, поэтому это не встреча между лидерами", — написала Генрих.

Встреча в Саудовской Аравии — детали

Отметим, первая информация о встрече делегаций США и Украины появилась 5 марта. В частности, об этом заявил глава офиса президента Андрей Ермак и советник по нацбезопасности Белого дома Майк Волц. Впоследствии стало известно, что переговоры состоятся в Саудовской Аравии в городе Джидда. Кроме того, уточнили дату — вторник 11 марта. Волц рассказал, на какую тему будут говорить с украинцами: о дате и мирных переговоров с РФ и о "восстановлении доверия" между Вашингтоном и Киевом.

Напоминаем, спецпредставитель Белого дома по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф объяснил, что в Джидде речь пойдет о перемирии и о мирном соглашении. 7 марта издание Axios рассказало о реакции президента Дональда Трампа на массированные удары РФ по Украине.