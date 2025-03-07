Встреча Украины и США в Саудовской Аравии: в МИД назвали место переговоров (скриншот)

Представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что это будет встреча только США и Украины. Будут ли там "какие-то россияне" в МИД не знают.

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Министерство иностранных дел Королевства Саудовская Аравия подтвердило, что запланированная встреча между представителями США и Украины состоится на следующей неделе.

В МИД Украины уточнили, что встреча украинской и американской делегаций состоится 11 марта.

Сообщение МИД Саудовской Аравии Фото: Скриншот

Но не в Эр-Рияде, где американцы встречались с россиянами, а в городе Джидда, втором по численности населения городе Саудовской Аравии и "экономической столице" королевства.

"Министерство иностранных дел Королевство Саудовская Аравия приветствует возможность принять запланированную встречу между Соединенными Штатами Америки и Украиной, которая состоится в Джидде на следующей неделе", — говорится в сообщении.

Дату в посте не уточнили.

В то же время спикер МИД Украины Георгий Тихий сообщил, что встреча Украины с представителями США в Саудовской Аравии состоится 11 марта и будет включать следующие вопросы: украинско-американские двусторонние отношения, стратегическое партнерство, его дальнейшее развитие. В центре разговора — путь к миру.

"Нам ничего не известно о том, что там должны быть россияне. Мы такой никакой информации не получали и исходим из того, что в Саудовской Аравии должны состояться двусторонние украинско-американские консультации, встреча, диалог. Нет никакой информации о том, что там планируют быть какие-то россияне", — добавил Тихий и отметил, что Украина не получала от США или других партнеров официальных предложений о возможных территориальных уступок для окончания войны.

Напомним, о том, что встреча делегаций Украины и США состоится на следующей неделе в Саудовской Аравии стало известно 6 марта. Тогда президент Украины подтвердил, что США и Украина возобновили работу.

Фокус писал о том, какие события ожидаются в Саудовской Аравии, куда президент Владимир Зеленский повезет план прекращения огня. Сперва он встретится с Наследным принцем. Далее помощники президента останутся в стране для "работы с американскими партнерами".