Украинская и американская команды возобновили работу, — Зеленский

Президент Украины сообщил, что уже на следующей неделе у обеих команд будет "содержательная встреча".

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Во время выступления на специальном заседании Европейского совета в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил всех присутствующих лидеров за их поддержку. А также сообщил, что команды США и Украины возобновили работу. Об этом президент Украины написал в посте на Х.

Пост Зеленского о том, что команды США и Украины возобновили работу Фото: Скриншот

"Я благодарен за всю поддержку, и украинцы действительно ценят, что во время таких больших эмоций в мировой политике европейская целостность сохраняется и Европа действительно пытается делать правильные вещи. Между тем украинская и американская команды возобновили работу, и мы надеемся, что на следующей неделе у нас будет содержательная встреча", — сказано в посте Зеленского.

Владимир Зеленский напомнил, что Украина "стремится к миру с самой первой секунды войны".

"Мы всегда говорили, что единственная причина, почему война продолжается, — это Россия. Украина не только готова сделать необходимые шаги для мира, но мы также предлагаем, какими должны быть эти шаги. И я прошу вас поддержать нас в этом — поддержать Украину и тех европейских лидеров, которые помогают прокладывать путь к миру", — подчеркнул он.

В то же время Жаки Хейнрих, журналистка Fox News и старший корреспондент в Белом доме сообщила, что встреча представителей США и Украины состоится в Эр-Рияде в Саудовской Аравии во вторник, 11 марта.

Пост журналистки Жаки Хейнрих Фото: Скриншот

"Рубио, Виткофф, Вальц во вторник отправятся в Эр-Рияд, чтобы встретиться с украинцами, в частности с Ермаком", — сообщила журналистка.

Напомним, специальный представитель президента Соединенных Штатов Америки по вопросам российско-украинской войны Кит Келлог заявил, что Белый дом намеренно ограничил помощь Украине, чтобы принудить к нужным действиям. В Белом доме считают, что Киев нужно "подтолкнуть" к переговорам. Заявление спецпредставителя прозвучало во время дискуссии Совета по международным отношениям (CFR) "Обеспечение будущего Украины"