Сама виновата: Келлог объяснил, почему США не предоставляют оружие и разведданные Украине (видео)
Американские политики решили повлиять на украинцев с помощью методов, которыми укрощают мулов, рассказал спецпредставитель Дональда Трапа Кит Келлог.
Специальный представитель президента Соединенных Штатов Америки по вопросам российско-украинской войны Кит Келлог заявил, что Белый дом намеренно ограничил помощь Украине, чтобы принудить к нужным действиям. По мнению Вашингтона, Киев нужно подтолкнуть к переговорам. Заявление спецпредставителя прозвучало во время дискуссии Совета по международным отношениям (CFR) "Обеспечение будущего Украины", которую транслировал телеканал Fox News.
Келлог объяснил, что причина конфликта между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины — это разные цели дальнейшего хода войны. Чтобы убедить украинцев действовать так, как нужно Белому дому, приняли решение об остановке помощи, пояснил чиновник.
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"Лучший способ, которым я могу это описать, — это как будто ударить мула дважды или четыре раза поперек носа. Вы привлекаете их внимание… Мы даем им понять, что президент очень серьезно относится к этому, и мы собираемся положить конец этой войне. И это один из способов убедиться, что вы понимаете, что мы серьезно относимся к этому", — сказал он.
Кроме того, представитель Трампа пояснил, что Киев предупреждали о последствиях, которые будут в случае сопротивления.
"Так это тяжело? Конечно, это так, но … это не то, что они не знали, что это будет. Они получили справедливое предупреждение, что будет. Я сказал им, и им также сказали на прошлой неделе", — слышно на видео.
Келлог ответил на вопрос журналиста, почему Трамп отвергает слова Украины о стремлении к миру. По его словам, президенту нужна реальная договоренность, а не слова о готовности к ней.
"Есть разница между предложением и выполнением. Подпишите документ", — сказал спикер.
Остановка помощи США — детали
Медиа поинтересовались, возобновится ли предоставление помощи после заключения соглашения. Кэллог избежал ответа и стал ссылаться на американского президента.
"Это зависит от президента. Я бы никогда, никогда не говорил за него. Это будет его решение. Это принудительная функция, чтобы осознать, что мы хотим перейти к мирным переговорам, к мирному соглашению", — слышно на видео.
Другие заявления Кита Келлога относительно будущего:
- Дональд Трамп пытается "перезагрузить" отношения с РФ, поэтому спешит завершить российско-украинскую войну. Поэтому Россию будут, вероятно, выводить из изоляции;
- Стамбульское соглашение, о котором говорят в Кремле, является "нежизнеспособным". Поэтому Келлог говорит, что "нужно искать что-то новое";
- соглашение о минералах, если Украина его таки подпишет, будет способствовать налаживанию отношений с США.
Отметим, 4 марта западные медиа сообщили, что Белый дом приказал остановить военные грузы, которые направлялись в Украину. При этом заворачивали самолеты и останавливали поезда, которые везли, например, ракеты ПВО и РСЗО, артиллерийские снаряды. 5 марта Вашингтон подтвердил, что прекращает предоставлять ВСУ разведывательные данные. Речь идет о данных спутников, которые помогали бить по стратегическим целям в глубине российской территории и предупреждали о старте ракет и дронов-камикадзе.
Напоминаем, командир 3 отдельной штурмовой бригады Андрей Билецкий рассказал, чем опасна остановка помощи США.
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